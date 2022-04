LoL: 3 Champs sind so stark, dass sie in der besten EU-Liga immer gespielt oder gebannt werden

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Für das große Mid-Season-Invitational erwarten wir viele Änderungen, die Meta-Auswirkungen mit sich bringen. Es bleibt also spannend, welche Charaktere dann in den Vordergrund rücken und wie gut LeBlanc, Hecarim und Zeri dann noch performen.

Woher kommen die Infos? Die Webseite Oracleselixir hat die Champion-Stats des Turniers zusammengetragen und zeigt dort die drei Champions, mit einer 100 % Pick-Ban-Rate. Sie wurden also in jedem Spiel entweder für ein Team gewählt oder von einem Team gebannt.

Was ist los bei LoL? Vor kurzem endeten die Playoffs des LEC Spring Split mit einem Sieg von G2 Esports gegen Rogue . Während des Turniers gab es drei Champions, die in fast jedem Team gelandet oder gebannt worden sind.

In den letzten Wochen liefen bei LoL die Playoffs des LEC Spring Split. Dabei konnte man sehen, dass 3 Champions entweder in jedem Spiel gebannt oder gepickt wurden. Wir zeigen euch, welche das sind.

