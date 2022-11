Leute zahlen 8 Euro, um YouTube-Streamer Ludwig mit Nachrichten auf Twitter zu überschwemmen – Der findet das seltsam

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Was steckt hinter der Aktion? Auf Twitter konnte man bisher seinen Account verifizieren. Damit konnte man anderen Usern beweisen, dass man der echte Besitzer des Accounts ist. Das erkannte man an einem kleinen blauen Haken an seinem Profil.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat Ludwig für ein Problem? Der YouTube-Streamer twitterte jetzt, dass „ein Dutzend“ neu verifizierte Konten Twitter Blue gekauft hätten, anscheinend nur, damit er ihre Direktnachrichten lesen müsse (via twitter.com ):

Insert

You are going to send email to