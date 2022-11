Twitter verliert die schnellste Quelle für Gaming-News, Nibel schmeißt hin: „Ich traue Musk nicht“

Der sogenannte "Deep Dive" lässt Spieler ein Game nicht nur spielen, sondern so intensiv wie möglich erleben. Doch was genau ist das?

Und jetzt? Der Twitter-Account wurde mittlerweile gesperrt. Er soll nicht gelöscht werden, damit andere keinen Schabernack mit dem etablierten Usernamen treiben können. In den letzten Statements, die auf dem Account erschienen, erklärte Nibel, sich in Zukunft anderen Projekten widmen zu wollen:

Ich habe den Wert meiner Twitter-Aktivität überschätzt und erkenne, dass sie für die überwiegende Mehrheit der Menschen nichts ist, was sich zu unterstützen lohnt. Nicht ich bin beliebt, es ist nur diese Arbeit, die nützlich ist. Sie ist an sich nicht wertvoll, aber eine bequeme Zeitersparnis, das habe ich jetzt verstanden.

Was war das Besondere an Nibel? Nibel schien über eine beinahe übernatürliche Gabe zu verfügen, Spiele-Ankündigungen und Trailer vor allen anderen zu sehen und direkt von der Ursprungs-Quelle zu teilen.

Was war das für ein Account? Nibel machte sich mit seinem Twitter-Account @Nibellion einen Namen im Bereich der Gaming-News. Kaum ein anderer brachte Neuigkeiten so schnell auf die Feeds der Nutzer. Damit wurde Nibel zu einer schnellen und zuverlässige Quelle für eine halbe Million Abonnenten.

