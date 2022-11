Neues Gaming-Event in Deutschland – Wir haben uns die Polaris angeschaut

Am vergangenen Wochenende feierte die neue Community-Messe Polaris in Hamburg ihre Eröffnung. Irina Moritz von MeinMMO war vor Ort und hat sich das neue Event genauer angeschaut.

Das ist Polaris: Das neue Event fand vom 28. bis zum 30. Oktober in Hamburg statt und hat in der Zeit etwa 10.000 Besucher empfangen. Während der 3 Messe-Tage konnte man

sich die zahlreichen Shows auf den Bühnen anschauen,

bekannte Persönlichkeiten treffen, wie Papaplatte, DoktorFroid oder den Synchronsprecher Marios Gavrilis

diverse Games ausprobieren

oder einfach mit Freunden abhängen und sich mit anderen Besuchern austauschen.

Da die Polaris sich selbst als eine „Community Convention“ bezeichnet, musste ich als Community Managerin von MeinMMO sie mir einfach anschauen.

Gemütliche Messe, auf der man sich richtig entspannen kann

Das hat mir gefallen: Das Event war verteilt auf insgesamt 2 Messehallen, wo die Bühnen und Stände angebracht waren. Direkt bei der Ankunft merkt man schnell, dass bei der Polaris eine völlig andere Atmosphäre herrscht als etwa bei der großen gamescom.

Es waren natürlich um einiges weniger Leute da, es war weniger Lärm (keine boomende Musik an jedem Stand) und alles war einfach viel entspannter. Bei Messe-Ankündigungen lese ich oft in den Kommentaren, dass Leute an ihnen nicht interessiert sind, weil es da keine bombastischen Ankündigungen von den großen Firmen gibt. Kein Sony oder Microsoft, die ihre dicken Kanonen auffahren.

Das fühlte sich bei der Polaris eher wie ein Vorteil an. Ich konnte in aller Ruhe zwischen den Ständen schlendern und mir so viel Zeit nehmen, wie ich wollte. Es gab keine Hektik, dass man ja nur einen Tag da ist und etwas verpassen könnte. So richtig chillig.

Künstlermeile Daedalic-Stand 28 Black Bühne Speedrun-Bühne Vor allem morgens zur Eröffnung waren die Hallen noch angenehm leer. Das änderte sich im Laufe des Tages, wurde aber nie zu viel.

Das waren meine Highlights: Doch obwohl die Polaris „nur“ zwei Messehallen füllte, gab es dort genug zu sehen. Vor allem das Bühnenprogramm war pralle voll. Auf den insgesamt 6 Bühnen liefen so viele verschiedene Talks, Shows, Wettbewerbe und Quizze, dass ich mich oft zwischen mehreren Optionen entscheiden musste.

Das erste Quiz zu den Anime-Openings mit Ninotaku am Samstag musste daher dem Cosplay-Wettbewerb Vortritt lassen. Auf der 28 Black Stage präsentierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die coolsten Cosplays aus Animes, Gaming und Pop-Culture. Für mich war das einfach ein Pflichttermin.

Auf der Bühne vertreten waren unter anderem Cosplays aus WoW, Fallout, LoL und dem Marvel-Universum. Alle wunderhübsch und mit viel Mühe gemacht.

Aber es gab auch Talks wie „Twitch ist keine Dating-Plattform“ mit der Streamerin Freiraumreh, die ernste Themen innerhalb des Gamings und der Community behandelt haben.

Ich habe mich am Ende des Tages auch echt geärgert, dass ich den Speedrun zu Final Fantasy VI, einem meiner Lieblingsspiele, nicht ansehen konnte, weil ich sonst meinen Zug verpasst hätte. Es gab also an der Front viel zu sehen.

Gaming-technisch war die Messe aber bescheidener. Von den großen Ausstellern war nur Nintendo vertreten. Wer also die kommenden Hits wie God of War Ragnarök oder The Callisto Protocol anzocken wollte, war auf der Polaris falsch. Meine Aufmerksamkeit lag aber eher bei den Indie-Spielen.

Hier hat mich das Koop-Game Wild Woods völlig begeistert, das meine Kollegin Anny auf der gamescom testen konnte. Es erscheint „bald“ auf Steam und ist meiner Meinung nach eine dicke Empfehlung für Leute, die nach neuen Koop-Games für witzige Abende mit Freunden suchen.

Das niedliche Puzzle-Game Tin Hearts gehörte ebenfalls zu den Spielen, die mir gut gefallen haben.

Die Zukunft der Polaris könnte echt cool werden

Was könnte besser sein? Auch wenn ich die Größe der Polaris weiter oben gelobt habe, ist mir klar, dass es auch als Nachteil gesehen werden kann. Bei zwei Messehallen habe ich tatsächlich nur wenige Stunden gebraucht, um dort die meisten Stände abzuklappern.

Ein Tag war mehr als genug, um sich die Messe genauer anzuschauen. Dauertickets wie bei der gamescom, wo viele Leute für mehrere Tage anreisen und Hotels buchen, werden sich für die meisten daher eher weniger lohnen. Vor allem, wenn man kein Interesse an den Bühnen-Shows oder auch Abhängen mit der Community hat.

Da die Polaris aber viel Wachstumspotenzial hat und mit 10.000 Besuchern einen Erfolg gefeiert hat, kann sich das in Zukunft definitiv noch ändern.

Die Messe quoll außerdem über vor Cosplayern, die zusammen Fotoshootings veranstalteten und einfach Spaß hatten. Das ist ein Bereich, den man definitiv ausbauen könnte.

Gebt den Leuten eine eigene Chill-Area und coolere Shooting-Spots. Sie haben zum gemütlichen und entspannten Community-Feeling der Messe sehr viel beigetragen.

Disclaimer: MeinMMO war auf der Polaris als Pressevertreter vor Ort. Die Kosten für das Ticket und Anreise wurden von den Veranstaltern übernommen.