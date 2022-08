Neues Koop-Spiel mit süßen Katzen auf der gamescom vorgestellt – Ursprünglich war es ein Uniprojekt

In Gotham Knights übernehmt ihr einen von vier berüchtigten Helden, die in der fiktiven Stadt Gotham das Verbrechen bekämpfen.

Was haltet ihr von Wild Woods? Habt ihr euch die Steam-Seite schon angesehen und freut euch darauf, es bald zu testen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Die Demo auf der gamescom endet mit einem Kampf gegen ein bärenartiges Tier – Der erste Boss in Wild Woods. Rosi parkt währenddessen brav am Rand des Geschehens und lässt die Katzen den Gegner verhauen.

Die simple Gestaltung des Spiels ist Absicht, so die Entwickler. Sie wollen ein einfaches und dennoch unterhaltsames Erlebnis schaffen, das jeder Altersgruppe Freude bereitet. So sollen Kinder gemeinsam mit ihren Eltern spielen können, oder ein paar Freunde einen lustigen Abend verbringen.

Auch Tageszeiten gibt es. So sieht Wild Woods am Tag und in der Nacht aus:

Die dritte und letzte Taste lässt euch gesammelte Gegenstände werfen. So könnt ihr Gold in euer Gefährt schleudern oder einander Materialien zuwerfen und eine taktische Kette bilden.

Was ist das für ein Spiel? Ihr befindet euch im Wald und müsst gemeinsam euren Wagen voranbringen, der von einem Widder namens Rosi gezogen wird. Hackt Holz und werft es in den Ofen des Gefährts, damit Rosi mehr Gas geben kann. Um euch zu heilen, sammelt ihr Blüten, denn Achtung: Es gibt auch Feinde.

