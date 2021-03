Das Online-Action-Rollenspiel League of Maiden ist letzte Woche auf Steam gestartet: Der Fokus in der Werbung liegt klar auf den Frauen des Spiels, doch viele Steam-Reviews betonen die hässlichen Seiten des Pseudo-MMORPGs.

So stellt sich League of Maidens selbst dar: Man betont in der Außendarstellung vor allem, dass das Spiel kostenlos ist und man zeigt immer wieder seine weiblichen Spielfiguren her. Es gibt kaum ein offizielles Bild von League of Maidens, ohne eine Frau, die sich präsentiert. Der Fokus liegt oft auf den Brüsten, gerne zeigt man aber auch den Hintern der Spielfiguren.

Auch in der Darstellung heißt es: „League of Maidens ist ein KOSTENLOSES Online-Action-Rollenspiel mit wunderschönen Frauen mit Waffen und Superkräften.“

Schon bei der Vorstellung des Spiels im Oktober 2019 schrieben wir auf MeinMMO: League of Maidens setzt voll auf Sex und Optik. Am 25.2.2021 ist es jetzt offiziell auf Steam erschienen, wenn auch als Early-Access-Titel

“Wirklich alles im Spiel steckt hinter einer Paywall”

Wie sind die Reviews auf Steam? Wir zitieren erstmal einige der negativen Reviews:

„Das Spiel vereinigt alle negativen Dinge, die ein Spiel haben kann: Lootboxen, Premium-Pass, Battlepass, viele Mikrotransaktionen, ein Energie-System, Time-Gates und so weiter […] Wirklich alles in dem Spiel steckt hinter einer Paywall. Der Charakter-Editor ist gut, aber das Meiste ist versperrt.“

Ein Spieler aus Deutschland nennt League of Maidens ein „glorifiziertes Mobile-Game mit einer übertrieben Charakter-Kreierung“ – Er sagt: Eine einfache Frisur kostet 1000 Edelsteine oder umgerechnet 4,99€.

Spieler, die das Game schon seit dem Early Access verfolgen, kritisieren: Die Weiterentwicklung des Spiels laufe schleppend. Das Gameplay sei lahm, alles daure länger, als es nötig wäre, und die Monetarisierung sei wirklich furchtbar.

Ein Review sagt: League of Maidens fühle sich wie ein NSFW-Casino an – alles blinkt und wenn man wo drauf klickt, wird man gefragt, ob man das kaufen will.

Einer der offiziellen Steam-Screenshots von League of Maidens.

League of Maidens: Ein “Waifu-Simulator”

Gibt’s auch positive Stimmen? League of Maidens ist mit schlechten Bewertungen gestartet. Die haben sich über das Wochenende aber erholt. Mittlerweile steht das Spiel bei 41% positiven Reviews und ist „ausgeglichen.“

Die positiven Stimmen sagen im Prinzip:

League of Maidens ist ein „Waifu-Simulator“.

Die Charakter-Erstellung ist detailliert: Einer sagt, er habe 4 Stunden damit verbracht, eine „sexy Vampir Maiden“ oder eine „Fox Lady“ zu erschaffen.

Die Ingame-Währung lasse sich auch erspielen, wenn man hart grindet, so könne man sich die 5000 Einheiten, die man für ein Kleidungsstück braucht, in 2 Dungeons-Runs erspielen, die je 15 Minuten dauern.

Selbst die positiven Reviews sagen allerdings: Das Spiel sei in der Form repetitiv und brauche dringend einen Multiplayer und eine starke Weiterentwicklung.

League of Maiden ist im Moment ein Single-Player-Spiel mit “Multiplayer”-Features wie Online-Lobbies. Man muss immer online sein, um es zu spielen. Das Team plant zusätzliche Multiplayer-Features, wenn sie die Ressourcen dafür haben.

Pseudo-MMORPGs setzen auf Grind und Cash-Shop

Das steckt dahinter: League of Maidens ist eine Art von Spiel, die MMO-Gamer anzieht, auch wenn es selbst keinen Multiplayer hat: So eine Art Pseudo-MMORPG, das auf Grinden und Quests, auf Items und Leveln setzt – und vor allem auf die kosmetische Individualisierung des eigenen Charakters.

Das sind alles Aspekte, die MMORPG-Spieler lieben und nach denen sie sich sehnen, seit der “Echte MMORPG-Markt” ausgetrocknet ist. Viele Mobile-MMORPG sind nach diesem Muster gestrickt: Da haut das mit “glorifizierten Mobile-Game” schon hin.

Im Prinzip haben Spieler immer die Wahl:

Entweder bezahl ich Geld und bekomme sofort das, was ich will.

Oder ich investiere eine Menge Zeit und erspiele mir das.

Das Thema Free2Play-Spiele und Grind teilt die MMO-Community:

Manche lehnen Grind völlig ab und finden diese Pay2Win-„Bekomme was du willst“-Mechanik furchtbar. Sie wollen abwechslungsreiche Spiele, die mit Systemen und Innovation überzeugen

Andere finden den Grind aber gerade gut und stehen darauf, über längere Zeit eigentlich das Gleiche zu machen, um sich dann das Item zu verdienen, das sie wollen

Wenn ihr eine Alternative zu Pseudo-MMORPGs wie League of Maidens sucht:

