In League of Legends könnt ihr bald schneller angreifen als jemals zuvor

Riot Games könnte bald eine Änderung für League of Legends bringen, die verändert, wie oft ihr pro Sekunde angreifen könnt.

Was sind das für Infos?

Im Subreddit von League of Legends hat ein Nutzer eine Reihe von Änderungen gepostet, die er durch Datamining auf dem PBE (Public Beta Environment) gefunden hat.

Der PBE ist eine Art Testumgebung, auf der kommende Patches vor dem Release im richtigen Spiel erprobt werden können.

Datamining beschreibt das Durchsuchen der Spieldateien nach Hinweisen auf kommende Updates, die noch nicht frei im Spiel einsehbar sind.

Die geteilten Änderungen wurden also in den Dateien des PBE entdeckt und könnten zukünftig in League of Legends erscheinen.

Riot hebt Limit für Angriffsgeschwindigkeit

Was ist das für eine Änderung? Unter den Änderungen, die der Dataminer auf Reddit teilte, ist auch eine Erhöhung des Attack-Speed-Caps (deutsch etwa: Limit für Angriffsgeschwindigkeit) zu finden. Der Attack-Speed-Cap wird von 2,5 auf 3,003 Angriffe pro Sekunde erhöht. Ihr könnt dann bis zu 3x pro Sekunde angreifen.

Ein Mitarbeiter von Riot Games bestätigte die Änderung inzwischen auf Reddit und verriet, dass 3.0 die neue Obergrenze für alle Modi sein wird, die kein gesondertes Limit haben.

Das heißt, wenn ihr es schafft, das Limit mit einem Champion vollends auszureizen, könnt ihr schneller angreifen als jemals zuvor.

Wie das neue Limit in der Praxis aussieht, zeigt der YouTuber Remus im Vergleich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sagt die Community zur Änderung? Die Community ist sich aktuell insgesamt uneinig, ob die Änderung tatsächlich die aktuelle Meta beeinflussen könnte.

Einige League-Spieler glauben, dass das erhöhte Limit gar nicht so krass spürbar sein wird. Ein Nutzer kommentiert beispielsweise auf YouTube: „Ich habe nicht das Gefühl, dass dies eine so große Änderung sein wird, wie die Leute es interpretieren. Die meisten Crit-ADCs werden das [Limit] nicht erreichen […] Bei super on-Hit-Champions wie Vayne kann ich sehen, dass es die Dinge leicht verändert, aber selbst dann glaube ich, dass dies nur sehr wenige Situationen beeinflussen wird.“

Andere Spieler denken, dass primär Champions wie Jinx von der Änderung profitieren, die im Verlauf des Matches die Angriffsgeschwindigkeit stacken. Wie stark sich diese Änderung auf das Gameplay auswirken wird und welche Champions davon am stärksten profitieren, wird sich letztlich mit der Zeit zeigen.

Wann kommt die Änderung? Wie das Online-Magazin PCGamesN berichtet, soll die Änderung am Attack-Speed-Cap mit Patch 25.S1.3 am 5. Februar live gehen. Dann könnt ihr das erhöhte Limit erstmalig im normalen Spiel testen.

Erst am 9. Januar 2025 startete in League of Legends die aktuelle Season, die Patch 25.S1.1 mit dem neuen Modus Swift Play im Gepäck hatte. Was die Season sonst alles für euch bereithält, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen: LoL: Die neue Season ist gestartet – Welche Änderungen gibt es?