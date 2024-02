Ihr könnt in Last Epoch ein geheimes Item finden, doch das macht euren Durchgang härter

In Last Epoch könnt ihr ganz am Anfang eures Abenteuers ein verstecktes Item finden – die „Verfluchten Veteranenstiefel“. Sie verschaffen euch zwar einen Vorteil, machen euren Durchgang aber auch zu einer Art „Hard Mode.“

Last Epoch ging am 21. Februar in den vollen Release, nachdem es fast fünf Jahre lang im Early Access auf Steam war. Zur Auswahl stehen euch in dem klassischen Hack&Slay fünf Klassen und verschiedene Unterklassen, die ihr im Verlauf freischaltet. Zum Release kamen zudem zwei frische Klassen ins Spiel.

In Last Epoch gibt es verschiedene Zeitachsen, jede Menge Monster und natürlich Loot. Ein besonderes Item, die „Verfluchten Veteranenstiefel“, macht euren Durchgang zu einer Art „Hard Mode“.

Ihr findet sie nur, wenn ihr im ersten Gebiet ganz genau hinschaut und einen Teil der Umgebung zerstört, um versteckte Bereiche zu erreichen. Wir verraten euch, was es mit den Stiefeln auf sich hat und wo ihr sie findet.

Last Epoch: Der Trailer zum Action-RPG Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Was sind das für Stiefel? Es handelt sich um die „Verfluchten Veteranenstiefel“, die euch zwar einen Bonus auf euer Bewegungstempo geben, aber gleichzeitig zwei dicke Nachteile verschaffen. Laut Beschreibung gewähren sie dem Spielercharakter und seinen Dienern zwischen 50 % und 75 % weniger Schaden.

Zusätzlich erhöhen sie den erlittenen Schaden um 100 % bis 200 % für den Spielercharakter und seine Diener. Das bedeutet konkret: Ihr seid zwar ziemlich flott unterwegs, erleidet aber mehr Schaden und teilt gleichzeitig weniger aus. Das Bewegungstempo steigt dabei mit eurer Charakterstufe an.

Hier seht ihr die Beschreibung der Stiefel und die Auswirkung auf die Stats eines Charakters auf Level 3:

Die „Verfluchten Veteranenstiefel“ verschaffen euch Vor- und Nachteile. Die „Verfluchten Veteranenstiefel“ verschaffen euch Vor- und Nachteile. Die „Verfluchten Veteranenstiefel“ verschaffen euch Vor- und Nachteile. Mit den „Verfluchten Veteranenstiefel“ sinkt euer Schaden an Feinden. Mit den „Verfluchten Veteranenstiefel“ sinkt euer Schaden an Feinden. Mit den „Verfluchten Veteranenstiefel“ sinkt euer Schaden an Feinden.

So findet ihr die „Verfluchten Veteranenstiefel“

In Last Epoch gibt es zwar einen Hardcore-Modus, in dem ihr euren Charakter bei einem Tod für den Modus verliert und zurück ins Hauptmenü kehrt. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, den Durchgang an sich härter zu gestalten. Mit den Stiefeln habt ihr in jedem Fall eine Herausforderung.

Wo finde ich die „Verfluchten Veteranenstiefel“? Ihr findet die Stiefel ganz am Anfang eures Durchgangs in Last Epoch im ersten Gebiet. Wenn ihr zum ersten Mal in dem Spiel spawnt, erhaltet ihr die Aufgabe „Folge der alten Straße.“ Ihr findet unterwegs einen „Boten der Gefallenen“, der einen Brief in seinen Händen hält. Als Nächstes sollt ihr den Hüter finden, der den Brief geschickt hat.

Haltet euch dafür im linken Bereich der Map auf und folgt dem Weg. Ihr landet in einer Höhle, in der ihr auf der linken Seite auf einen feindlichen Bären trefft. Danach seht ihr links Stalagmiten, die ihr mit einer Attacke kaputt macht, um weiterlaufen zu können.

Anschließend greift euch wieder ein Bär an. Sobald ihr ihn getötet habt, dreht ihr euch zu der Wand nach oben und zerstört sie mit einer Attacke. Dahinter erwartet euch wieder ein feindlicher Bär in einem versteckten Bereich. Der Bär lässt nach seinem Ableben die „Verfluchten Veteranenstiefel“ fallen.

Hier seht ihr den Fundort der „Verfluchten Veteranenstiefel“ Schritt für Schritt:

Zerstört die Stalagmiten, um weiterzukommen. Zerstört die Stalagmiten, um weiterzukommen. Zerstört die Stalagmiten, um weiterzukommen. Ihr trefft dann auf einen feindlichen Bären. Zerstört die Wand, um in den versteckten Bereich zu kommen. Zerstört die Wand, um in den versteckten Bereich zu kommen. Zerstört die Wand, um in den versteckten Bereich zu kommen. Hier findet ihr die „Verfluchten Veteranenstiefel“. Auf der Minimap wird der Bereich nicht angezeigt. Hier findet ihr die „Verfluchten Veteranenstiefel“. Auf der Minimap wird der Bereich nicht angezeigt. Hier findet ihr die „Verfluchten Veteranenstiefel“. Auf der Minimap wird der Bereich nicht angezeigt.

Ob ihr die Stiefel direkt schon am Anfang ausprobiert, oder ob ihr sie euch lieber für das Endgame für eine besondere Herausforderung in eurer Truhe aufbewahrt, bleibt euch überlassen.

Falls ihr gerade in Last Epoch einsteigt und noch auf der Suche nach einer geeigneten Klasse seid, findet ihr bei uns eine Übersicht. Wir zeigen euch drei Klassen, mit denen ihr auch als Neuling in Last Epoch nichts falsch machen könnt – sie sind stark und anfängerfreundlich: Last Epoch: 3 der besten Klassen für alle Anfänger und Neulinge