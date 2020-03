Während man auf den Xbox Series X Release und Controller wartet, verbessert Micrsoft seinen alten Xbox One Controller. Das verrät ein neues Patent.

Woher stammen die Informationen? Die Seite Windowslatest.com hatte auf das Patent hingewiesen, dass Microsoft angemeldet hatte. Das Patent selbst kann man über freepatentsonline.com als PDF abrufen.

Obwohl die Xbox Series X Ende 2020 erscheinen soll, arbeitet Microsoft kontinuierlich daran, seinen aktuellen Xbox-One-Controller weiter zu verbessern. So hatte Microsoft eine Funktion hinzugefügt, auf die viele Spieler gewartet hatten.

Xbox One Controller – Metall für bessere Haltbarkeit

Das Schema des Joysticks des Xbox One Controllers. Basis (386) und Schaft (318) sollen aus Metall sein.

Was steht in dem Patent? Das Patent läuft auf den Namen „Thumbstick for User Input Device.“ Konkret geht es um die Joysticks des Xbox-One-Controllers.

Laut Patent setzt Microsoft bei den Joysticks jetzt auf eine metallische Basis und auf einen metallischen Schaft. Das soll den Joystick schwergängiger und genauer machen und außerdem die Langlebigkeit des Controllers deutlich erhöhen. Plastik soll hier nicht mehr verbaut werden.

Im Patent heißt es unter anderem:

Der Joystick bietet eine höhere Spannung und einen größeren Widerstand beim Kippen durch den Daumen oder Finger des Benutzers. Einige User bevorzugen möglicherweise eine höhere Neigungsspannung im Joystick, während andere eine niedrigere Neigungsspannung bevorzugen. Quelle: freepatentsonline.com

Und diese Schritt von Plastik auf Metall scheint wohl notwendig zu sein:

So schreibt User GyariSan: „Ein Freund von mir ist Store Manager in einem australischen Elektronikgeschäft (…) und erzählt mir regelmäßig, dass Xbox Controller das am meisten zurückgegebene Elektronikgerät aufgrund von Hardwarefehlern sind. (…) Das liegt an dem dünnen Plastik und dem schlechten Widerstand der Buttons. (…) Die Knöpfe brechen sehr schnell oder haben Fehlfunktionen.“

Der User djdoubt03 meint dazu: „Vielleicht hilft das den Joysticks. Ich habe mittlerweile meinen fünften Controller seit Launch und ich bin ein 40-Jähriger und spiele nicht in Rage oder besonders wild.“

PlayStation 5 Patent verrät: Controller soll eure Gefühle bewerten können

Das Design des Xbox-One-Controllers ändert sich nicht, es gibt hauptsächlich Verbesserung im Inneren des Controllers.

Verändert sich der Xbox-One-Controller? Das Design des neuen Xbox-One-Controllers bleibt unangetastet. Wer das Design mochte oder gut damit zurecht kommt, der braucht sich also keine Sorgen zu machen.

Es gibt laut Patent nur Verbesserungen unter dem Gehäuse des Controllers.