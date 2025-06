Spieler organisiert große LAN-Party für Path of Exile, zockt mit 50 Gamern in die neue Season, selbst die Entwickler feiern es

Für die Spieler von Path of Exile ist der Season-Start immer ein Ereignis. Ein Gamer wollte den Start von „Secrets of the Atlas“ aber noch cooler gestalten und hat 50 Gamer auf eine LAN-Party eingeladen.

Was war das für eine LAN-Party? Zum Start der neuen Season „Secrets of the Atlas“ gab es eine große LAN-Party in Breslau in Polen. 50 Gamer schlossen sich dabei zusammen, um gemeinsam den Start der Season zu erleben. Mit dabei waren Profis, aber auch Anfänger, die bislang nur den zweiten Teil von Path of Exile kannten.

Besonders waren nicht nur die Teilnehmer, sondern auch, dass es vor Ort Preise zu ergattern gab. Sowohl die Entwickler von Grinding Gear Games als auch die Sponsoren von Endorfy stellten Belohnungen für die Gamer. Statt die besten Spieler auszuzeichnen, gab es bei der LAN-Party Kopfgeld zu gewinnen.

Diese gab es zum Beispiel dafür, dass der eigene Charakter in einem gewissen Akt stirbt oder dass man bis zum Ende der LAN-Party schafft, seinen Charakter am längsten am Leben zu halten.

Hier könnt ihr sehen, worum es bei „Secrets of the Atlas“ geht:

Pizza, Hotdogs und Path of Exile

Wie lief die LAN-Party? Bei LAN-Partys geht es um mehr als nur ums bloße Zocken. Auf Reddit teilte der Organisator Piotr Maciejczak einige Statistiken vom Event. So gab es natürlich viele verschiedene Speisen und Getränke, doch statt Pizza waren wohl die Hotdogs der Renner. Laut Maciejczak wurden 130 Hotdogs während des Events gefuttert.

Von den 148 Charakteren, die erstellt wurden, sind 104 gestorben. Das ist tragisch, weil die LAN-Teilnehmer alle in einer privaten Hardcore-Liga gespielt haben, in dem der Tod das Ausscheiden bedeutet. Da trösten die Kopfgelder nur ein wenig.

Zum Abschluss des Events besuchten die Teilnehmer noch den Zoo in Breslau und schauten sich dort die Erdmännchen an. Selbst die Entwickler zeigten sich gerührt von der LAN-Party und schrieben unter dem Reddit-Beitrag: „Glückwunsch zu diesem gelungenen Event. Wir sind froh, dass ihr so viel Spaß hattet und freuen uns auf das nächste!“

Wer steckt hinter dem Event? Hinter der Organisation einer so großen LAN-Party steckt der Twitch-Streamer und Erschaffer der polnischen „Cmentarzysko“-Liga, die eine eigene Privat-Liga für Spieler aus Polen darstellt. Der Fan von Path of Exile träume schon immer von einer LAN-Party zum Season-Start, hat es aber nie geschafft seine Freunde zu überzeugen:

Eine echte LAN-Party war lange ein Traum von mir. Jahrelang habe ich versucht, meine PoE-Kumpels für einen richtigen Liga-Start im LAN-Stil zu überzeugen: Jemand bringt seinen Rechner mit, wir füllen die Vorratskammer mit Drinks und Snacks und legen einfach 16-Stunden-Sessions ein. Lange Zeit war das nur ein Traum, der nie in Erfüllung ging. Piotr Maciejczak auf Reddit

Jetzt konnte der Content Creator seinen Traum erfüllen und wirkt dabei durchaus positiv. In seinem Fazit schreibt er: „Path of Exile wird oft als Einzelspieler-Spiel angesehen, aber es gibt einfach etwas daran, das es am besten macht, wenn man jemanden zum Reden hat, dem man von einem ‚fetten‘ Item-Drop erzählen oder um Hilfe bitten kann, wenn man bei seinem Build feststeckt. Dieses Event erfüllte all diese sozialen Bedürfnisse auf die bestmögliche Weise :)“

Eine große LAN-Party mit vielen Gamern gleichzeitig und dazu noch einer Ladung Pizza, Hotdogs und Softdrinks sowie Preise klingt für viele unter dem Beitrag wie ein Traum. Ein Gamer erfüllt diesen Traum auch seinem Sohn: Ein Spieler hat ein Gaming-Setup aus 9 PCs zusammengestellt, weil sein Sohn unbedingt eine LAN-Party zum Geburtstag wollte