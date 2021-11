Komponist von Destiny und Halo bittet euch, seine Musik zu zerstören, die er so liebt

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

O‘Donnell bekam im 1. Rechtsstreit 2015 zwar Recht, verlor aber die Rechte an seiner Arbeit an Destiny. Dennoch verbreitete er in den Jahren darauf weiter die Musik, die er für Bungie komponiert hat. Er war offenbar sehr stolz auf sein Werk. In der Folge wurde wiederum er verklagt.

O’Donnell war der Komponist von Destiny 1 und Halo, außerdem gehörte er zum inneren Zirkel von Bungie. O’Donnell komponierte schon am Soundtrack von Myth: The Fallen Lord mit (1997).

