So lief es dann ab: Wie Knossi weiter erzählt, waren die Augen von Lia nach der OP zunächst abgedeckt. In der Nacht, bevor der Augenschutz abgenommen werden sollte, habe er überhaupt nicht geschlafen und sei schweißgebadet aufgewacht.

Was hatte es mit der OP auf sich? Knossi erklärt, dass seine Partnerin Lia eine Beziehung mit ihm einging, als sie ein eingeschränktes Sehvermögen hatte. Laut ihm habe sie eine so dicke Brille getragen, dass ihre Augen ganz klein ausgesehen häten, „wie beim Maulwurf“.

In einem aktuellen Stream gab Knossi erneut Einblicke in seine Beziehung.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to