Twitch-Streamer Knossi fragt bekannten TV-Star um Rat, der lässt ihn abblitzen: „War den Tränen nahe“

Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Knossi hat es als Twitch-Streamer auch schon längst ins Fernsehen geschafft und ist dort ebenfalls eine etablierte Persönlichkeit. Andersherum wagt sich der Moderator Elton ebenfalls in die Gewässer von Twitch hinein: Der Ex-Sidekick von Stefan Raab erobert Twitch, indem er in schlechter Qualität einen Shooter auf PS5 zockt

Streamer fällt aus dem 3. Stock auf den Kopf, hat ständig Blut in den Augen, findet heraus, wie er trotzdem stark in LoL bleibt

Was steckt dahinter? Die Show Schlag den Star läuft auf Pro7 und Elton moderiert zur gleichen Zeit die Show Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli auf RTL. Elton möchte Knossi also vermutlich keine Tipps geben, da sich das eventuell auf die Quoten von Schlag den Star positiv auswirken würde, zum Nachteil der Show von Elton.

Wieso fragte Knossi Elton um Rat? Der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla nahm an der Pro7-Show Schlag den Star teil. Vor der Show fragte Knossi den TV-Moderator Elton um Rat, wie er sich am besten auf die Show vorbereiten solle.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to