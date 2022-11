Erfolgreicher Sci-Fi-Shooter mit Koop ist aktuell kostenlos auf Steam – Aber ihr müsst schnell sein

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Wie sieht das Gameplay in Deep Rock Galactic aus? Ihr begebt euch in die Tiefen des Planeten Hoxxes IV. Die Höhlen werden prozedural generiert und werden damit von einem Algorithmus erschaffen, während ihr spielt.

In dem Spiel könnt ihr im Koop als Zwerge die Galaxie unsicher machen. Macht euch auf den Weg, Höhlen zu erkunden oder völlig zu zerstören, sowie Horden an Aliens niederzumetzeln.

Was ist Deep Rock Galactic für ein Spiel? Bei dem Game handelt es sich um einen Sci-Fi-Shooter in First Person-Perspektive.

In dem beliebten Sci-Fi-Shooter „Deep Rock Galactic“ auf Steam kämpft ihr gemeinsam mit anderen als „knallharte Zwerge“ gegen Aliens. Noch bis voraussichtlich 18:00 Uhr könnt ihr euch das Game am 08. November 2022 kostenlos holen. Danach gibt es das Spiel bis zum 17. November im Sonderangebot für rund 10 €.

