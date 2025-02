Twitch schuldet einem früheren Profi in LoL mehr Geld, als es auf der Welt überhaupt gibt

Ein bizarrer Rechtsstreit hat den Streaming-Dienst Twitch von Amazon getroffen: Im Zuge der Sanktionen gegen Russland hat Twitch einen ehemaligen Profi-Spieler von League of Legends de-monetarisiert. Doch die russische Justiz hielt das für nicht rechtmäßig und will Twitch zwingen, die Sanktion gegen den früheren Profi von LoL aufzuheben. Die Geldstrafe, die Twitch dazu zwingen soll, fing klein an, wurde aber immer größer.

Um diesen früheren LoL-Profi geht es: Der frühere LoL-Profi Kirill Konstantinovich Malofeyev (29) ist bekannt als Likkrit. Er hat bis 2017 gespielt und wurde danach Twitch-Streamer. Mit LoL hat er etwa 66.000 $ Preisgeld verdient.

Es gibt nicht viele erfolgreiche russische E-Sportler in LoL: Eigentlich spielt man dort DOTA 2 von Valve. Russische E-Sportler haben mit DOTA 2 insgesamt 39 Millionen $ verdient, mit CS:GO 15,5 Millionen $, mit LoL nur 1,5 Millionen $ (via esportearnings).

Likkrit ist der Sohn des russischen Oligarchen Konstantin Valeryevich Malofeev, der kommt aus dem Finanzwesen und sitzt mittlerweile einer Mediengruppe vor.

Das ist die Situation: Im März 2022 hat Amazon im Zuge der Sanktionen der USA gegen Russland allen russischen Twitch-Streamern die Möglichkeit entzogen, über die Plattform Geld zu verdienen. Faktisch wurden sie gebannt und ihnen wurde die Möglichkeit entzogen, über Twitch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Der Streamer und Oligarchensohn Likkrit fand den Bann ungerecht und verklagte Twitch in einer 25-seitigen Klageschrift vor einem russischen Gericht im Juni und Oktober 2022. Die erste Klage wurde abgewiesen, die zweite kam aber durch.

Russisches Gericht verhängt Geldstrafe gegen Twitch, die sich jede Woche verdoppelt

Dieses Urteil kam durch: Das Gericht entschied, dass Twitch und Amazon russische Rechte verletzen, indem sie den Streamer „de-monetarisieren.“

Daher verlangte das russische Gericht von Twitch, die Wiederherstellung des Accounts oder Twitch müsse eine Strafzahlung leisten, weil sie dem Urteil nicht folgen.

Die Strafsumme beträgt 100.000 Rubel und mit jedem Tag, an dem der Account nicht wiederhergestellt ist, kommen 100.000 Rubel dazu. 100.000 Rubel sind etwa 1.100 Euro.

Doch die Summe verdoppelt sich auch mit jeder Woche und das ohne Limit. Seit dem Urteil sind mehr als zwei Jahre vergangen, die Summe wurde also schon mehr als 100-mal verdoppelt – die Strafzahlung ist daher mittlerweile unvorstellbar groß.

2023 hat der Oligarchensohn über ein Gesetz in der Türkei versucht, den russischen Richterspruch durchzusetzen und ein entsprechendes Schreiben der Außenstelle von Amazon in der Türkei zugestellt. Twitch entgegnet, die ursprüngliche Geschäftsbeziehung des Streamers sei aber mit Twitch eingegangen worden, nicht mit Amazon, und daher sei das Schreiben in der Türkei gegenstandslos.

Twitch sagt: Streamer hat nur 2.000 $ im Monat verdient – Strafsumme ist absurd

Das sagen die Anwälte von Twitch:

Da sich diese Strafe jede Woche verdoppelt, ist sie jetzt angeblich höher als alles Geld der Welt. Die Zwangsvollstreckung der Summe ist in keiner Weise gerechtfertigt und steht in keinem Verhältnis zu den weniger als … $2.000 an Einnahmen, die Malofeyevs Account generiert hat, während er aktiv war.

Twitch versucht jetzt über das US-Justizsystem, einer Zwangsvollstreckung der Summe zu widersprechen.

Man kann’s ja mal versuchen. Twitch wurde schon in der Vergangenheit immer wieder verklagt, dann aber über das amerikanische Rechts-System, das ebenfalls dafür bekannt ist, mit hohen Strafzahlungen zu arbeiten, wenn auch nicht mit derart hohen: Twitch wird auf 25 Mio $ verklagt – Wegen zu sexueller Inhalte

Das Titelbild stammt noch aus der aktiven Zeit von Likkrit als LoL-Profi.