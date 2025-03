In einem kommenden Spiel auf Steam bekämpfst du Ritter mit Sturmgewehren, doch ein riesiger Mech ging den Entwicklern zu weit

Was ist das Besondere an dem Spiel? Kingmakers ist eine Mischung aus Shooter-Gameplay und Strategie-Elementen. Spieler können nicht nur selbst in die Schlacht ziehen und mit modernen Waffen gegen mittelalterliche Soldaten kämpfen, sondern auch das Geschehen von oben steuern, Truppen befehligen und eine eigene Armee aufbauen.

Mit einem simplen Trick könnt ihr mehr Dakuma-Bonbons in Pokémon GO erhalten, ohne 20 km zu laufen

Spieler aus Monster Hunter Wilds verliert sich so in Nebenquests, dass er auf einen Schlag 63 Level aufsteigt

Der neue Trailer zu Staffel 2 von The Last of Us zeigt eine Szene, die mich als Fan total erwischt hat

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to