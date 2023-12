Dark-Fantasy-RPG auf Steam gilt unter Spielern als Geheimtipp, bekommt jetzt riesiges Update mit etlichen Verbesserungen

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was bringt Update 2.0? In Update 2.0 für King Arthur: Knight’s Tale bekommt das Game vor allem ein Balancing-Update. Zudem werden sämtliche Systeme einmal überholt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu Beginn des Spiels sterben Arthus und Mordred im Zweikampf miteinander. Doch als Arthus von bösen Mächten korrumpiert wird, beauftragt die Dame vom See Mordred damit, Arthus zu stoppen. Nun wieder am Leben, macht sich Mordred daran, seinen erneuten Widersacher ein weiteres Mal zur Strecke zu bringen.

Was für ein Spiel ist das? King Arthur: Knight’s Tale ist ein Dark-Fantasy-RPG mit rundenbasierten, taktischen Kämpfen. Ihr schlüpft hier in die Rolle von Mordred, einem Widersacher des sagenumwobenen König Arthus:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to