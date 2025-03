Ein neuer Kickstarter zum Fantasy-RPG Dungeons and Dragons hat fast viermal so viel Geld eingenommen, wie benötigt

Bei Hero Forge kann man sich digital Figuren designen und dann kostenpflichtig drucken lassen. Ein Kickstarter-Projekt der Firma soll es ermöglichen, die Figuren jetzt auch in die benötigten Würfel packen zu lassen. Die Spieler sind begeistert: Das Projekt hat fast viermal so viel Geld eingenommen, wie benötigt.

Was ist das für ein Kickstarter? Der Kickstarter ist ein Projekt der Leute hinter der Webseite Heroforge.com. Sie bieten hier an, die auf ihrer Seite gestalteten Figuren, Items und Begleiter in die für Pen & Paper benötigten Würfel zu packen.

Gestartet wurde der Kickstarter am 6. März 2025. Gefundet war er in nur 45 Minuten! Mittlerweile hat Hero Forge sogar fast 400.000 US-Dollar eingenommen, insgesamt steht das Projekt im Moment ungerechnet bei 365.986 Euro.

Wie genau diese Würfel aussehen sollen, könnt ihr im Trailer sehen:

Charakterdesigns ohne Zeichnen und Modellieren

Was ist Hero Forge? Hero Forge ist eine kostenlose Webseite mit einem Charakter-Editor. Es kann dabei aus verschiedenen Fantasy- und Sci-Fi-Völkern gewählt werden. Dafür stehen hunderte von Kleidungsstücken, Items und auch Begleitern zur Verfügung. Abschließend kann alles gefärbt und in Pose gebracht werden.

Vollen Zugriff erhält man zwar nur mit einem kostenpflichtigen Abo, aber schon die freie Version ermöglicht einem eine umfangreiche Charaktererstellung. Geld verdient Hero Forge schließlich mit dem Druck der Figuren:

Ist man mit seinem Mini zufrieden, kann man diesen zum Beispiel als Plastikfigur drucken lassen. Es gibt aber auch die Möglichkeit Statuetten, Standees oder Bronzeversionen zu erhalten.

Für die meisten Leute reichen aber die kostenlosen Funktionen und ein Screenshot-Tool, mit denen Charakterbilder gemacht werden können. Via dem Kickstarter bietet Hero Forge jetzt aber eben auch an, die gestalteten Charaktere in Würfel zu packen.

Verfälschen Figuren in Würfeln das Ergebnis? Unsere Expertin schätzt ein

Ich selbst spiele seit etwa 2016 Dungeons & Dragons und gieße seit circa 2022 selbst Würfel mit Epoxidharz. Mehr zu diesem doch sehr speziellen Hobby stelle ich euch in diesem Artikel vor. Entsprechend habe ich mich aber schon länger mit Würfeln und kleinen Gegenständen beschäftigt, die man in Würfel eingießen kann.

Gießt man einen Würfel, ist es recht schwer zu beeinflussen, wo ein Gegenstand schlussendlich landet … je nachdem ist der Würfel dann leider gewichtet und zeigt bestimmte Zahlen öfter.

Das kann man umgehen, indem die Inserts aus dem gleichen Material sind, wie die Würfel selbst. Wenn also die einzusetzende Figur aus dem gleichen Epoxidharz ist, aus dem auch der Würfel drumherum gegossen ist, bringen die Würfel gleichmäßige Ergebnisse.

Im Trailer zeigt Hero Forge aber, dass sie die Figuren und Items wirklich eindrucken: Gesammelt mit einem Schichten auftragenden FDM-Drucker. Damit sind diese vermutlich auch aus dem gleichen Material, wie der durchsichtige Part des Würfels. Entsprechend sollten diese auch gleichmäßige Ergebnisse bringen.

Mir selbst ist kein FDM-Drucker bekannt, der die von Hero Forge angegebenen 21 Micron pro Schicht schafft – 21 Micron sind ca. 0,021 Millimeter, also unglaublich fein. Auch verschiedene Farben gleichzeitig drucken zu können, ist sehr speziell. Wenn es Drucker gibt, die diese beiden Funktionen unterstützen, dann liegt der Kaufpreis bei vermutlich mehreren tausend Euro – wenn es sich hierbei nicht sogar um eine Sonderanfertigung handelt.

Summa summarum: Die Würfel von Hero Forge sollten sich hervorragend für die nächste Runde Pen & Paper eignen und nicht gewichtet sein.

Aktuell könnt ihr noch beim Kickstarter mitmachen. Versand der Würfel ist weltweit. Ab 36 gespendeten Euros bekommt ihr im Rahmen des Projekts schon den ersten Würfel. Für eure nächste Session Dungeons & Dragons haben wir übrigens noch eine hilfreiche Liste: Die 10 mächtigsten Zauber, die ihr unbedingt nutzen solltet