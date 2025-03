Wer schon immer seine Freunde von Dungeons & Dragons überzeugen wollte, hat bald die perfekte Gelegenheit dazu

Am 16. September 2025 erhält das beliebte Tabletop-Rollenspiel Dungeons & Dragons ein neues Einsteigerset. Dabei bringt es einige Inhalte mit sich, die es besonders interessant machen – vor allem für Neulinge, die bislang noch nicht viel mit D&D anfangen konnten. Aber auch für erfahrene Spieler und Spielleiter bietet das Set einige interessante Kniffe.

Was ist ein Starter Set für D&D? Starter Sets oder auch Einsteigersets genannt, sollen Neulingen die Grundzüge des Pen-&-Paper-Rollenspiels näherbringen, ohne sie direkt zu überfordern oder allzu lang damit aufzuhalten. Sie sollen einen schnellen Einstieg in die Welten rund um Dungeons & Dragons, das Regelwerk und die Mechaniken geben, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen.

Meist sind darin ein oder mehrere kurze Abenteuer, vorgefertigte Charakterbögen und Hefte mit Instruktionen für angehende Spielleiter und Spieler enthalten, sowie kleinere Gimmicks wie Würfelsets, Aufsteller, Umgebungskarten oder ähnliches.

In einem Sneak Peek stellten Wizard of the Coast das neue Einsteigerset mit dem Beinamen „Heroes of the Borderlands“ vor. Was es anders macht als vorherige Starter Sets und warum das spannend ist, lest ihr hier.

Das Sneak-Peak-Video dazu könnt ihr hier sehen:

Ein Baukasten für jedermann?

Was ist anders in dem neuen Starter Set? Enthalten ist eine Überarbeitung des Abenteuers B2: The Keep on the Borderlands , das 1979 als ein klassisches D&D-Modul erschienen ist (via DMsGuild). Für die Box wird es 3 Booklets geben, die jeweils eigenständig genutzt und kombiniert werden können: The Caves of Chaos, The Keep on the Borderlands und The Wilderness. Jedes Booklet enthält dabei kurze Tutorials, die angehenden und rückkehrenden Spielern helfen sollen, besser einzusteigen.

Neben den Booklets sind diverse Karten für Zauber, NPCs und Monster enthalten, sodass Spieler und Spielleiter weniger in verschiedenen Heften blättern müssen, während sie spielen. Ebenso wird es ein Referenz-Booklet geben, in dem ihr wichtige Dinge schnell nachschlagen könnt. Zusätzlich soll es einige Umgebungskarten und Tokens geben, mit denen ihr euer Abenteuer besser visualisieren könnt.

Passend zu der Modularität des Abenteuers wird es auch erstmals eine Art „Baukasten“ geben, mit dem ihr euch euren Starter-Charakter selbst zusammenbauen könnt. Zuvor gab es lediglich gänzlich vorgefertigte Charakterbögen, aus denen die Spieler der Einsteigerbox wählen konnten, wodurch Neulingen zwar das Spielen an sich, aber nicht das Erschaffen nähergebracht wurde.

So könnten die neuen Inhalte des Sets aussehen – Design und Inhalt sind allerdings noch nicht final

Die Idee bei dem neuen Baukastensystem ist, dass Spieler sich aus verschiedenen Hintergrund-, Spezies- und Klassen-Komponenten einen eigenen Charakter entwerfen können, ohne sich zu tief in die Materie arbeiten zu müssen. So sollen sie leichter und direkter ein grundsätzliches Gefühl für das Erschaffen eines Charakters in D&D bekommen können.

Im Video preist Lead Game Designer des neuen Sets, Justice Ramin Arman, vor allem den Wiederspielwert der Inhalte an. Wie genau Wizards of the Coast das in diesem Zusammenhang meint, wenn der Spielverlauf ohnehin stark von seinen Spielern und den improvisierten Entscheidungen abhängt, bleibt abzuwarten.

Höchstwahrscheinlich wird hier vor allem auf die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten durch die Modularität der Inhalte Bezug genommen, sodass dieselbe Konstellation von Spielleiter und Spielern die Box mehrfach nutzen kann, ohne zwingend in ähnliche Situationen zu geraten.

Weit spannender ist jedoch der Fakt, dass sich bei der Entwicklung der Inhalte darauf konzentriert wurde, dass die Inhalte möglichst zugänglich sind, sodass laut Lead Game Designer leichter mit vielen verschiedenen Spielertypen und Altersklassen gespielt werden kann. So soll man das Set auch gut für Familien bei einem gemütlichen Spieleabend nutzen können.

Ebenso habe man einen Fokus darauf gelegt, dass auch während der Session die Beteiligten in ihrer Rolle wechseln können, sodass jeder Interessierte einmal in den Genuss kommen könne, die Position des Spielleiters einzunehmen und sich auszuprobieren und ebenso umgekehrt.

Das und die starke Modularität machen die Box auch für erfahrene Spieler interessant, die einfach eine schnelle Runde mit unerfahrenen Leuten zocken oder etwas experimentieren möchten.

