Ein Anime-Highlight aus 2024 bekommt eine 2. Staffel, kündigt Releasezeitraum mit neuem Trailer an

Eines der Highlights aus der Frühlings-Season 2024 im Anime-Bereich war der Anime Kaiju No. 8. Nachdem die erste Staffel vor einigen Wochen beendet wurde, bleib die Frage, ob es eine Fortsetzung geben wird. Mit einem neuen Trailer kündigten die Macher nun an, dass eine 2. Staffel auf dem Weg ist – und wann sie erscheinen wird.

Was ist das für ein Trailer? Der Trailer zeigt hauptsächlich Szenen, in denen wichtige Kämpfe aus der ersten Staffel stattfinden. Wir sehen mehrere Kaijus, gegen die die Protagonisten kämpfen mussten. Leider gibt es keine neuen Szenen aus Staffel 2 zu sehen.

Die Optik sieht so aus, als würde es sich um Filmmaterial handeln, das auf VHS aufgenommen wurde. Dadurch entsteht eine nostalgische Ästhetik, die auf die kommende Staffel einstimmt.

Wann erscheint Staffel 2? Der Trailer verrät, dass Kaiju No. 8 in 2025 fortgesetzt wird. Wann genau, werden wir wohl erst in mehreren Monaten erfahren. Dass es eine Fortsetzung gibt, dürfte am großen Erfolg des Animes liegen.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Mehrere Projekte zu Kaiju No. 8 auf dem Weg

Was kommt sonst noch? Sollte euch der Anime zu Kaiju No. 8 gefallen haben, gibt es eine ganze Menge anderer Projekte, auf die ihr euch für die Zukunft freuen könnt.

Es wird eine Spezialfolge namens Hoshina’s Day-Off geben. Soshiro Hoshina ist der Vizekapitän der Dritten Division der Defense Force. Sein Umgang mit Nahkampfwaffen ist ausgezeichnet. Die Folge soll irgendwann in 2025 in den japanischen Kinos laufen (via MyAnimeList).

In Japan ist am 4. Juni 2024 ein neuer Spin-off namens Kaiju No. 8 Relax gestartet (via ANN). Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Manga bei uns erscheinen wird.

Kaiju No. 8: B-Side ist ein weiteres Spin-off, das es schon seit dem 5. Januar 2024 gibt und mittlerweile abgeschlossen wurde. Bislang wurde eine englischsprachige Veröffentlichung für Q2 2025 angekündigt (via VIZ Media). Womöglich wird hier eine deutschsprachige Version folgen.

Zu Kaiju No. 8 gibt es außerdem eine Light Novel namens Exclusive on the Third Division soll ebenfalls erst einmal in englischer Sprache erscheinen und kommt in Q4 2024 (via ANN).

Als wäre das nicht genug, ist auch noch ein Videospiel in der Mache. Das Game mit dem simplen Namen Kaiju No. 8: The Game wurde im Juni 2024 angekündigt und soll für Mobile und Steam erscheinen (via kj8-thegame).

Worum geht es in Kaiju No. 8? Japan wird von gigantischen Monstern, den sogenannten Kaiju angegriffen. Eine Eliteeinheit des Militärs ist dafür zuständig, die Monster zu vernichten. Die Kindheitsfreunde Kafka und Mina schwören sich, eines Tages in der Eliteeinheit zu landen. Mina schafft es, doch Kafka scheitert mehrmals an der Aufnahmeprüfung und wird Tatortreiniger.

Doch eines schicksalhaften Tages begegnet er einem Parasiten, der ihm in den Mund fliegt. Kafka kann sich daraufhin selbst in ein Kaiju verwandeln und versucht erneut, in das Eliteteam aufgenommen zu werden.

In der aktuellen Sommer-Season 2024 können wir euch drei Animes ans Herz legen, die ihr in den heißen Monaten nicht verpassen solltet. Unter den Empfehlungen befinden sich 2 Serien und 1 Film: 3 neue Animes, die ihr in der Sommer-Season 2024 nicht verpassen solltet