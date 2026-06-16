Spiel auf Steam erfüllt meine Kindheitsfantasie eines Jurassic Park, wo (fast) niemand gefressen wird, ist jetzt so günstig wie noch nie

Würde MeinMMO-Autor Ody die Möglichkeit geboten bekommen, einen echten Jurassic Park zu besuchen, würde er das Angebot wohl ohne zu zögern annehmen. Diesen Traum, den er schon seit seiner Kindheit hat, erfüllt ein Spiel auf Steam – und das ist gerade so günstig wie noch nie. Die Chance, von einem Dino gefressen zu werden, ist auch gering (aber nicht null).

Der erste Jurassic-Park-Film war sicherlich ein Grund dafür, dass ich eine starke Faszination für Dinosaurier entwickelt habe. Nur eine Sache hat mich doch immer etwas enttäuscht: Keiner dieser wundersamen Orte – sei es Jurassic Park oder Jurassic World – hat sich wirklich lang gehalten. Früher oder später fanden die Dinos immer einen Weg aus ihren Gehegen (und viele der Gäste ihren Weg in den Magen eines Dinos).

Zum Glück gibt es da Spiele wie Jurassic World Evolution 3 (kurz JWE 3), in denen ICH das Schicksal meines Parks bestimme und mir den Kindheitstraum von einem funktionierenden Jurassic Park erfüllen kann.

Falls ihr meinen Traum teilt, aber Jurassic World Evolution 3 noch nicht besitzen, ist gerade ein Rabatt auf Steam für euch drin. Bis zum 25. Juni 2026 spart ihr beim Kauf gerade 33 % – so viel wie bisher noch nie. Für die Standard-Edition heißt das, ihr zahlt 40,19 € statt der üblichen 59,99 €.

Das überschüssige Geld könnt ihr dann ja vielleicht in die neue Expansion investieren. Die liefert Inhalte aus Jurassic World Rebirth, dem neuesten Film des Franchise. Dazu gehören eine neue Kampagne sowie Bauteile und Kreaturen, darunter auch der gewaltige Distortus Rex – ein Mutant, der so etwas wie der Godzilla des Jurassic-Franchise ist.

Einen Trailer zur neuen Rebirth-Expansion seht ihr hier:

Video starten Jurassic World Evolution 3 lässt euch in der neuen Expansion zu Rebirth einen echten Kaiju erschaffen Autoplay

JWE 3 macht richtig Spaß – selbst dann, wenn alles schiefläuft

Ob mit Mutanten oder ohne, der Bau eines Dino-Parks in Jurassic World Evolution 3 macht einfach Laune. In über 80 Stunden habe ich bereits mehrere Parks gebaut, jeder von ihnen aufwendiger als der vorherige. Meinen aktuellen Park habe ich etwa stufenweise einen Berg hinunter gebaut, was dank modularem Bauen richtig schick aussieht.

Tatsächlich wurde in diesem Park bislang keiner meiner Gäste gefressen. Das sah in anderen Parks schon anders aus: Mal ist ein Tier mit seinem Gehege unzufrieden und bricht aus, mal beschädigt ein Wirbelsturm die Schutzzäune. Oder aber, der gesamte Strom fällt durch fiese Sabotage aus.

So kommt es schon mal vor, dass ein paar Gäste gefressen werden. Aber mit genug Geld lässt sich dieser Image-Schaden oft schnell wieder beheben (oder ihr spielt im Sandbox-Modus und deaktiviert Dino-Ausbrüche komplett).

Dank unterschiedlicher Baustile kann euer Jurassic Park viele Formen annehmen – wie wäre es zum Beispiel mit einem Park in den Alpen?

Lustig war es dann aber irgendwie doch, als sich unter den „Kollateralschäden“ meines Parks einmal ein Politiker befand, dessen politische Gegner sich mit einem Geldgeschenk für den „Unfall“ ihres Kollegen revanchieren wollten. Gut für die Publicity ist es natürlich nicht, wenn meine Dinos plötzlich zu Werkzeugen für politische Attentate werden.

Auch wenn ich es nicht gern sehe, dass meine Dinos ausbrechen, muss ich doch zugeben: Wenn ich inmitten eines heftigen Sturms selbst am Steuer eines Helikopters sitze, um einen großen Fleischfresser einzufangen, der sich am Gästebuffet labt, dann pumpt das Adrenalin schon ordentlich.

Die meiste Zeit ist mein Jurassic Park aber nur ein Zoo mit Dinos, und das ist für mich auch der größte Reiz am Spiel. Falls es euch ebenfalls zusagt, wäre jetzt ein guter Moment gekommen, um in JWE 3 einzusteigen.

MeinMMO-Autor Ody ist bereits seit Release in Jurassic World Evolution 3 verliebt. Gleich am ersten Abend hat er den neuen Park-Builder mehrere Stunden am Stück gezockt und sein Fazit war durchweg positiv, obwohl er kein Fan der World-Filme ist. Warum das so ist, erzählt er euch in seinem Anspielbericht: Ich habe bereits am Release-Tag ganze 8 Stunden in Jurassic World Evolution 3 verbracht, dabei mag ich die Filme nicht einmal