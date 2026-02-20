Jujutsu Kaisen ist für die Fans zu kompliziert, deswegen gibt es jetzt 2 Recap-Folgen und wütende Zuschauer

Fans von Jujutsu Kaisen müssen sich beim Anime gedulden. Das bringt so viele auf die Palme, dass sie jetzt schon die nächste Folge schlecht bewertet haben. Dabei ist die kommende Folge bitter nötig.

Was ist das Problem? Am 19. Februar 2026 lief keine neue Folge von Jujutsu Kaisen. Stattdessen mussten sich Fans mit einer Wiederholung begnügen, die die bisherigen Episoden zusammenfasst. Dabei sehen Fans den Beginn der Metzelspiele und wie die Regeln genau funktionieren.

Eigentlich haben die Zuschauer gedacht, dass es bei einer Wiederholung bleibt. Sie haben erwartet, dass in der kommenden Woche endlich der Anime fortgesetzt wird. Doch da werden Sie bitte enttäuscht, denn auch in der nachfolgenden Woche wird es eine Wiederholung geben. Der Recap wurde nämlich in 2 Teile aufgeteilt.

Fans sind wütend, haben es aber als Neulinge bitter nötig

Wie zeigen Fans ihre Wut? Auf der Wertungsplattform IMDb haben Fans die kommende Episode mit 5,7 von 10 Sternen bewertet (Stand: 20. Februar um 09:00 Uhr). Bislang sind 110 Stimmen eingegangen, weshalb sich die Wertung in Zukunft wohl noch nach oben korrigieren wird.

Verglichen mit den Wertungen der anderen Episoden ist dieser Wert unterirdisch. Die am schlechtesten bewertete Folge hat immerhin noch 7,8 von 10 Sternen und ist bei Fans nur unbeliebt, weil hier keine Actionszenen gezeigt werden. Selbst Teil 1 des Recaps ist mit 8,3 Sternen bewertet.

Wieso ist das unnötig? Einige Fans sind auf eine Wiederholung angewiesen. Es gibt mehrere Threads auf Reddit, in denen User schreiben, dass sie in Staffel 3 nicht mehr mit der Story hinterherkämen. Das läge aber nicht nur am Anime, auch der Manga sei komplett verwirrend, so die User.

Besonders kompliziert werden die Regeln der Metzelspiele empfunden. Der Story nach können immer wieder neue Regeln hinzugefügt werden, was das ohnehin schon komplexe System noch schwieriger zu verstehen macht.

Deshalb kann es nicht schaden, wenn die bisherigen Erlebnisse noch einmal auf das Kürzeste reduziert und zusammengefasst werden. Vielleicht hilft das einigen Neulingen, mit der Story besser zurechtzukommen.

Diejenigen, die sowieso schon den Manga gelesen haben, haben den Vorteil, dass sie sich bereits mit der Materie beschäftigen konnten.

Wie sieht es mit der neuen Folge des Anime aus? Tatsächlich steht die neue Folge von Jujutsu Kaisen, die keine Wiederholung mehr ist, auf demselben Datum wie die zweite Recap-Folge. Es kann also sein, dass in der kommenden Woche die nächste Folge ganz normal neben Part II des Recaps erscheint.

Allerdings müssen wir da den Plan von Crunchyroll abwarten, um zu wissen, wann genau die kommende Episode erscheint. Alles, was wir bislang zur kommenden Episode wissen, erfahrt ihr auf MeinMMO: Jujutsu Kaisen Staffel 3: Wann erscheint Folge 8? Release, Uhrzeit und Streaming-Dienst im Überblick