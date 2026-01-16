Die neue Folge von Jujutsu Kaisen startet mäßig auf IMDb, und Anime-Fans glauben: Die neue Generation ist schuld

Die 3. Folge von Jujutsu Kaisen ist angelaufen und hat auf IMDb eine 7,7 von 10 Punkte-Bewertung erhalten. Damit schneidet die Episode schlechter ab als die ersten beiden Folgen. Fans zufolge liegt das an der neuen Generation von Anime-Zuschauern.

Wie kam die dritte Episode an? Auf IMDb erreicht die Folge bei rund 1.500 abgegebenen Stimmen eine 7,7 von 10 möglichen Punkten. Damit schneidet sie nicht schlecht ab, allerdings deutlich schlechter als die ersten beiden Episoden. Folge 1 ist mit 9,2 bewertet, Folge 2 immerhin noch mit 8,8.

Die Folge ist extrem dialoglastig und dient als Informationslieferant für die Zuschauer. Das liegt an 3 speziellen Erklärungen:

Tengen enthüllt den wahren Plan des Antagonisten. Er wird nämlich zu einer großen Bedrohung für die Menschheit Japans.

Zudem werden die Regeln der Metzel-Spiele erklärt. Es gibt viele spezifische Regeln für das tödliche Spiel, die alle erläutert werden müssen.

Hinzu kommt, dass Tengen verrät, wie man Gojo aus dem Gefängniswürfel befreit. Dazu sind 2 Bedingungen erforderlich.

Es gibt kaum Action, was den Kontrast zu den vorherigen Folgen verstärkt. In den ersten beiden Folgen gab es nämlich extreme Kämpfe, weshalb die aktuelle Episode schlechter ankommt. Ein User auf IMDB titelt scherzhaft, dass die Folge auch „eine E-Mail hätte sein können“.

Die visuellen Aspekte werden positiv hervorgehoben, doch die Regeln der Metzel–Spiele seien verwirrend und von der Spannung her sei es ein wahres Schnarch-Fest. Einem User auf X geht das zu weit und er verurteilt eine ganze Generation von Anime-Zuschauern dafür.

Anime-Fan verurteilt eine ganze Generation

Was ist das Problem? Wie der Fan schreibt, sei er nicht überrascht davon, dass die Episode etwas schlechter bewertet ist. Für ihn seien die Leute unfähig, eine Folge zu mögen, zu schätzen oder sogar anzuschauen, wenn es keine Kämpfe gibt.

Das Problem bestehe für ihn bei einer ganzen Generation, die sich größtenteils nicht einmal mehr die Mühe mache, zu verstehen oder zu lesen. Damit spielt er auf die jüngeren Zuschauer an, die oft als Gen Z oder TikTok-Generation bezeichnet werden.

Der Generation wird vorgeworfen, dass bei ihr die Aufmerksamkeitsspanne geringer sei, weshalb sie eine Episode ohne Kämpfe langweiliger finden könnte.

Zudem beinhaltet Jujutsu Kaisen ein komplexes Powersystem, das für jüngere Zuschauer möglicherweise gar nicht so leicht zu verstehen sei.

Der Metzel-Spiele-Arc gilt als eine der kompliziertesten Handlungen des Mangas. Viele Zuschauer könnten von den vielen Regeln schlichtweg verwirrt sein.

Der User finde zwar, dass eine 7,7 allgemein ein guter Score sei. Er findet sie für die Folge allerdings etwas zu niedrig.

Wie verteidigen sich andere? Eine Zuschauerin verrät, wieso die Folge für sie so langweilig gewesen sei. Sie hätte die Handlung bereits aus dem Manga gekannt und es sei für sie frustrierend, einen Batzen an Informationen zu bekommen, den sie schon gewusst hätte.

Das wäre die 2 Wochen Wartezeit nicht wert, die sie von Folge 2 bis Folge 4 warten müsse. Denn zwischen den einzelnen Episoden liegt immer eine Woche. Damit ihr wisst, wann es mit der nächsten Episode weitergeht, könnt ihr auf den folgenden Artikel von Mind MMO zurückgreifen: Jujutsu Kaisen Staffel 3: Wann erscheint Folge 4? Release, Uhrzeit und Streaming-Dienst im Überblick