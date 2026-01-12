Jujutsu Kaisen Staffel 3: Wann erscheint Folge 3? Release, Uhrzeit und Streaming-Dienst im Überblick

Jujutsu Kaisen Staffel 3 ist in der Winter-Season 2026 einer der meisterwarteten Animes. Hier erfahrt ihr, wann es mit Folge 3 weitergeht.

Update am 12. Januar 2026: Der Artikel wurde für den Release der kommenden Episode angepasst.

Zur Übersicht:

In der großen Übersicht von Staffel 3 zu Jujutsu Kaisen erhaltet ihr alle Informationen, die es im Vorfeld zum Release der Serie gibt. Dieser Artikel fokussiert sich darauf, euch wöchentlich abzuholen, wann die nächste Folge läuft. Auf diese Weise bekommt ihr mit, falls der Anime mal eine Pause machen sollte.

Jujutsu Kaisen Staffel 3 – Trailer zum kommenden Arc „The Culling Game“
Jujutsu Kaisen Staffel 3 – Alles zu Folge 3

Release: Wann erscheint Folge 3? 

Die nächste Episode läuft am 15. Januar 2026 um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit an.

Streaming-Dienst: Wo kann man die Folge sehen? 

Die Episode wird exklusiv auf Crunchyroll im Simulcast zu sehen sein. Das bedeutet, dass sie kurz nach der japanischen Premiere im Fernsehen ausgestrahlt wird.

Synchronisation: Welche Sprache wird es geben? 

Zum Start wird die Episode nur im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln zu sehen sein. Die deutsche Synchronisation wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt. Wann genau, ist unklar.

Arc: Wo befindet sich die Geschichte gerade?

Die kommende Folge knüpft an den Shibuya-Incident-Arc an. Die vorherige Folge zeigte das Finale des Kampfes zwischen Yuki Tsukumo und Kenjaku. Außerdem werden die politischen Konsequenzen und die Reaktion der Jujutsu-Obrigkeit deutlich. Es kommt zudem zur Rückkehr von Yuta Okkotsu, den ihr aus dem Film Jujutsu Kaisen 0 kennt.

Zudem steht Yuji Itadori in den Trümmern von Tokyo. Er ist bereit, den Kampf weiterzutreiben und so viele Menschenleben wie möglich zu retten.

Jujutsu Kaisen ist nicht der einzige großartige Anime, der 2026 starten wird. Es gibt noch 6 andere Serien aus Japan, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Welche das sind und wann sie erscheinen, könnt ihr auf MeinMMO anschauen: 7 Animes, die 2026 zu einem der besten Jahre für Fans machen werden

Quelle(n): Crunchyroll
Sentenced to Be a Hero Titel title

Sentenced to Be a Hero: Wann erscheint Episode 2 des Anime? Der Release im Überblick

One Piece Zorro Titel title

One Piece hat jetzt 2 Personen, die mehr als eine Teufelsfrucht für den Kampf nutzen

Rascal Does Not Dream Titel title

Alle Anime, die 2026 als Film ins Kino nach Deutschland kommen

Sentenced to be a Hero Trailer

„Premiere fühlte sich wie ein Finale an“ – YouTuber erklärt neuen Hype-Anime, der fast perfekt auf IMDb gestartet ist

Gummipuppe
#1252688

Die ersten beiden Folgen waren, nach dem OPM S03 Desaster, purer Balsam für die Seele.

0
