Jujutsu Kaisen überflügelt Demon Slayer auf Netflix, und das wird auch erstmal so bleiben

Die dritte Staffel des Animes von Jujutsu Kaisen ist seit dem 22. Juli 2026 auf Netflix erhältlich. In den aktuellen Charts lässt sich erkennen, dass die Zuschauer im ersten Halbjahr total im Jujutsu-Kaisen-Fieber waren.

Wie oft wurde da Anime geschaut? Netflix hat eine Excel-Datei mit den Zuschauerzahlen für mehrere Serien veröffentlicht. Wenn man sich dabei nur die Anime-Kategorie anschaut, fällt auf, dass in den Top 5 der meistgeschauten Serien aus Japan ganze 3 Mal Jujutsu Kaisen dabei ist.

Die Top 10 sehen nämlich wie folgt aus:

Jujutsu Kaisen (Staffel 3) – 9,4 Mio. Views

Jujutsu Kaisen (Staffel 1) – 8,7 Mio. Views

Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run – 8,3 Mio. Views

Baki-Dou: The Invincible Samurai (Staffel 1) – 8,0 Mio. Views

Jujutsu Kaisen (Staffel 2) – 6,7 Mio. Views

The Fragrant Flower Blooms With Dignity (Staffel 1) – 5,1 Mio. Views

Frieren: Beyond Journey’s End (Staffel 2) – 4,9 Mio. Views

Record of Ragnarok (Staffel 3) – 4,6 Mio. Views

Blue Lock (Staffel 1) – 4,2 Mio. Views

The Apothecary Diaries (Staffel 1) – 4,1 Mio. Views

Selbst der Film Jujutsu Kaisen 0 wurde 6,1 Millionen Mal angeschaut. Einzig der Hidden-Inventory-/-Premature-Death-Film wurde nur 0,7 Millionen Mal angesehen. Aber er ist auch einfach nur eine zusammengeschnittene Fassung des Animes.

Dass Jujutsu Kaisen so oft angeschaut wurde, liegt aber nicht daran, dass er erst vor zwei Tagen in Deutschland gestartet ist. Der Großteil der Views dürfte aus Asien kommen, denn hier ist die dritte Staffel bereits seit Januar 2026 erhältlich.

Video starten Jujutsu Kaisen Staffel 3 – Trailer zum kommenden Arc „The Culling Game“ Autoplay

Jujutsu Kaisen schlägt Demon Slayer

Wie sieht es mit Demon Slayer aus? Obwohl Demon Slayer im vergangenen Jahr durch den Film große Popularität erlangte, sieht es hier bei der Serie schlechter aus. Am meisten geschaut wurde der Hashira-Trainings-Arc mit 4,1 Millionen Views, dicht gefolgt von Staffel 1 mit 4,0 Millionen Views.

Insgesamt haben sich 17,5 Millionen Zuschauer Demon Slayer angesehen. Dagegen stehen 31,6 Millionen Zuschauer bei Jujutsu Kaisen.

Und ein Push ist in nächster Zeit erst einmal nicht absehbar, denn der Film Infinity Castle, der im vergangenen Jahr im Kino lief und Rekorde brach, landet zunächst nur auf Crunchyroll und nicht auf Netflix. Es ist also naheliegend, dass die ganzen Views dann auf der Streaming-Plattform von Crunchyroll landen.

2025 lief noch ein anderer Kinofilm auf der großen Leinwand, der die Zuschauer begeistern konnte. Er ist schon seit einiger Zeit im Stream erhältlich, nur Demon Slayer hat auf sich warten lassen: 2 Animes kämpften um den Titel des besten Kinofilms 2025, der Sieger lässt auf sich warten