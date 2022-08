LoL: Boss des mächtigen Teams T1 verzichtet auf Teile des Gehalts, weil er offen sagte, wie heiß er einen 19-jährigen Spieler findet

Joe Marsh ist der Boss von T1, eines der mächtigsten und besten E-Sport-Teams der Welt, vor allem in League of Legends. Der CEO hat sich jetzt aber böse verzockt. In einem öffentlichen Discord hat er sich zu Bemerkungen über seinen LoL-Spieler „Oner“ hinreißen lassen. Er findet den 19-Jährigen offenbar extrem attraktiv. Dafür tut er jetzt Buße und verzichtet 6 Monate lang auf Teile seines Gehalts. Erboste koreanische Fans fordern seinen Rücktritt.

Was hat Joe Marsh angestellt? Joe Marsh und einige Angestellte von T1 waren auf einem Discord-Server aktiv, der jetzt für Ärger unter den Fans von T1 sorgt.

Unter anderem hatte sich Marsh auf dem Discord-Server über den Körper des koreanischen Junglers Oner geäußert. In seinen eigenen Worten (via twitter):

Ich bin stolz auf die harte Arbeit, die er in sein Workout steckt und ich habe einen Witz darüber gemacht, Öl auf ihn zu sprühen für ein Foto und ich habe den Ausdruck „Thirst Trap“ benutzt. Mein Verhalten hat für unnötige Ablenkung bei Oner gesorgt, der damit beschäftigt ist, sich auf die laufende Saison zu konzentrieren. Ich hab mich bei ihm persönlich und ehrlich entschuldigt. Und ich werde sicherstellen, dass sowas nicht mehr passiert. Joe Marsh

Außerdem entschuldigt sich Marsh dafür, dass auf dem Discord-Server rassistische Äußerungen gegen koreanische T1-Fans kursierten, die nicht moderiert wurden. Zudem hätten Angestellte von T1 heikle Informationen geteilt.

Marsh verzichtet 6 Monate lang auf Teile seines Gehalts

Was macht Joe Marsh jetzt als Konsequenz? Marsh sagt, er verzichtet sechs Monate lang auf einen Teil seines Gehalts als Bestrafung. Außerdem wird er aufhören, über persönliche Details des Teams auf allen Kanälen zu sprechen.

Es heißt ferner: Angestellte von T1, die den Discord Server sahen, aber nichts unternahmen, würden ebenfalls mit Disziplinarmaßnahmen rechnen müssen.

Klingt alles eher nach einer Aktion, die man Tyler1 zutrauen würde, statt dem CEO von T1:

Um was geht’s da genau? Der 19-jährige Mun „Oner“ Hyeon-ju ist seit dem Juli 2021 der Jungler für T1, eines der stärksten Teams der Welt.

Offenbar hat Oner in den letzten Monaten ein hartes Fitness-Programm absolviert. Bereits im Juni 2022 postete ein Fitness-Guru ein Bild von Oner, wie der ohne T-Shirt im Fitnesscenter stand. Mit den Beiworten:

„Das ist erst der Anfang. Die Thirst Trap kommt nach dem Sommer.“

Man kann wohl davon ausgehen, dass Joe Marsh in seiner Anmerkung auf dieses Bild Bezug nahm und wie durchtrainiert Oner wirkt.

Was ist mit „Thirst Trap“ gemeint? Thirst Trap ist ein Bild auf Social Media, das darauf abzielt, dass sich Leute sexuell dafür interessieren. Also ein sexuell anregendes Foto.

Was Joe Marsh da genau geritten hat, sich dazu zu äußern, außer dass er so stolz auf Oner war, ist nicht klar.

Koreanische Fans fordern erbost den Rücktritt des CEO

Wie kommt das an? Was in unseren Augen wie eine launige Geschichte klingt, ist für die koreanischen Hardcore-Fans von T1 alles andere als lustig.

Unter dem Post von Joe Marsh fordern viele Koreaner seinen Rücktritt. Das Verhalten habe gezeigt, dass „er und seine Social Media Firma“ das Team verlassen müssten. Er habe klar Grenzen überschritten, die man nicht überschreiten sollte.

Es gibt bei T1 offenbar eine Spaltung zwischen den koreanischen Fans, die das Team als „Sportverein“ sehen, und den US-Bossen von T1, die vor einigen Jahren durch eine Fusion zu T1 kamen und die eher den Business-Aspekt im Fokus haben. Dieser Konflikt bricht immer wieder durch:

2020 war mal im Gespräch, dass ein Coach aus den USA T1 trainieren sollte – das ging gar nicht für die koreanischen Fans:

