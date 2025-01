J.K. Rowling glaubt, sie hat 2 Fehler bei Harry Potter gemacht, doch mit einer Änderung hätte sie viele Fans erzürnt

J.K. Rowling musste beim Schreiben von Harry Potter viele Entscheidungen treffen. Zwei davon bereut sie heute besonders, auch wenn viele Fans der Bücher und Filme ihr vermutlich widersprechen würden.

Achtung Spoiler: Wir gehen im Artikel auf die Beziehung zwischen zwei wichtigen Figuren aus Harry Potter und auf den Tod von zwei weiteren ein.

J.K. Rowling erfand die komplexe Welt von Harry Potter mit all ihren unterschiedlichen Figuren. Über sieben Bücher hinweg erlebten die Charaktere allerhand und entwickelten sich weiter. Dabei gab es beim Schreiben zahlreiche Entscheidungen zu treffen, die sich mal mehr, mal weniger auf die Figuren auswirkten. Eine Figur musste jahrelang leiden, weil die Autorin ihr nicht helfen wollte.

Der letzte Band, „Die Heiligtümer des Todes“ erschien 2007, also vor rund 18 Jahren. Seither hatte die Autorin viel Zeit, sich über die Geschichte Gedanken zu machen. Rückblickend würde sie einige Dinge ändern, ganz besonders bereut sie aber zwei Entscheidungen.

Ein Fehler, der vielleicht gar keiner ist

Was bereut Rowling? Die erste Entscheidung betrifft die Romanze zwischen Ron und Hermine. In den späteren Bänden entwickelt sich eine stärkere, romantische Anziehung zwischen den beiden, die bis zur Hochzeit führt.

Hermine und Ron ergänzen sich dabei wunderbar. Während er recht chaotisch, aber mutig daherkommt, ist sie die Vernünftige und Schlaue. Die Kombination Harry Potter und Hermine, die sich auch angeboten hätte, wäre wesentlich farbloser gewesen, da sich die beiden recht ähnlich sind. Bei Ron ist der Kontrast zu Hermine einfach größer.

Alles gut also? Nein, weil Rowling heute unzufrieden damit ist, dass Hermine und Ron ein Paar wurden. The Sunday Times gegenüber sagte sie, es sei nur aus „persönlichen Gründen“ geschehen. Es wäre einfach im Interesse der Autorin gewesen, weil sie die Handlung so zu Ende bringen wollte, wie ursprünglich vorgesehen. Glaubwürdigkeit spielte damals keine große Rolle für die Autorin.

Heute bereut sie das und würde es anders machen. Vermutlich würden Harry und Hermine zusammenkommen, was zu einem anderen Ende der Geschichte geführt hätte. Und möglicherweise zu einem weniger interessanten Paar.

Ich kann die Wut und den Zorn verstehen, den das bei einigen Fans auslösen mag, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat mir der Abstand eine neue Perspektive gegeben. Es war eine Entscheidung, die ich aus sehr persönlichen Gründen getroffen habe, nicht aus Gründen der Glaubwürdigkeit.

Alles in allem ist Rowlings „Fehler“ gar nicht so schlimm, was auch viele Fans so sehen dürften. Zwischen Harry und Hermine herrscht eine tiefe Freundschaft, aber eben nicht mehr. Die Chemie zwischen ihr und Ron ist da schon wesentlich stärker.

Rowling bereut eine zweite Entscheidung: Noch dramatischer ist das Schicksal zweier Charaktere, die am Ende von Teil 7 ins Gras beißen. Remus Lupin und Nymphadora Tonks, selbst ein Paar, sterben während der Schlacht von Hogwarts. Es ist einer der traurigsten Tode im Buch.

Im Nachhinein tut Rowling die Entscheidung leid, die beiden sterben zu lassen, schreibt sie auf x.com. Doch für das dramatische Ende war es wohl nötig – noch dazu wird so das Kind der beiden Charaktere zum Waisen, genau wie Harry.

Was haltet ihr von der Meinung der Autorin? Seid ihr damit einverstanden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und verratet, ob ihr eher Team Ron-Hermine oder Harry-Hermine seid.