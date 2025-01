Ein Schauspieler konnte den Regisseur von Harry Potter so begeistern, dass für ihn extra eine Rolle kreiert wurde

In den Filmen von Harry Potter gab es eine Vielzahl von Personen, die für die Filme engagiert wurden. Ein Schauspieler hat dabei sogar eine maßgeschneiderte Rolle erhalten.

Neben Harry, Ron und Hermine gibt es in den Filmen von Harry Potter noch viele weitere Rollen, die durch Schauspieler verkörpert wurden. Dafür gab es entsprechende Castings, in denen sich die Schauspieler beweisen mussten.

Ein Schauspieler stach dabei so heraus, dass für ihn gesondert eine Rolle in einem der Filme kreiert wurde – und die gibt es nicht mal in den Büchern.

Regisseur überzeugt, Rolle erhalten

Um welche Rolle geht es? Der überzeugende Schauspieler war Tolga Safer. Der Darsteller aus London hat sich für den 4. Film, Harry Potter und der Feuerkelch, beworben. Dabei wollte er die Rolle von Viktor Krum spielen, dem Quidditch-Nationalspieler und Schüler aus Durmstrang, der wie Harry am Trimagischen Turnier teilnahm.

Beim Casting für die Rolle wurde er jedoch abgelehnt. Die Filmschaffenden vom 4. Film der Reihe hatten sich für die Rolle von Krum schlichtweg einen Schauspieler vorgestellt, der etwas größer und muskulöser ist, da solch ein Schauspieler ihrer Meinung nach die bessere Besetzung für die Rolle wäre.

Safer konnte in seinem Casting jedoch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Unter anderem auch bei keinem geringeren als Mike Newell, dem Regisseur des Films. Doch trotz der überzeugenden Leistung ging die Rolle von Krum, unter anderem aus den zuvor genannten Gründen, an Stanislaw Janewski und nicht an Safer.

Da Mike Newell jedoch so angetan von Tolga Safer war und ihn unbedingt in dem Film dabeihaben wollte, entschied er sich für einen anderen Weg. Es wurde extra für Safer eine neue Rolle kreiert, die es in den Büchern nicht gab: der Assistent von Igor Karkaroff, dem Schulleiter von Durmstrang.

Auch wenn diese Rolle vielleicht nicht die gleiche Bedeutung für den Film hat, so wurde letztlich doch der Wunsch von Safer und auch von Newell erfüllt: Safer war Teil des 4. Films im Universum von Harry Potter.

Während es bei der Rolle von Safer um ein Detail geht, welches es nur in einem der Filme und nicht im Buch gab, gibt es auch Details, die in den Büchern anders waren, als sie in den Filmen umgesetzt wurden. Einige davon findet ihr in unserer Liste mit 10 Details von Harry Potter, die in den Büchern einfach besser sind.