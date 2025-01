Top 10 Details aus Harry Potter, die wir in den Filmen schmerzlich vermissen

Die „Harry Potter“-Filme werden von vielen Fans geliebt. Dennoch gibt es einige Details aus den Büchern, die leider weggelassen wurden.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Wenn ein Buch mit mehreren hundert Seiten in weniger als 160 Minuten Film zusammengefasst wird, muss natürlich einiges gekürzt werden, so viel ist klar.

Dennoch wollen wir uns in dieser Liste die Details anschauen, die wir in den Filmen am schmerzlichsten vermissen. Dabei geht es zum Beispiel um Aspekte, die in den Filmen…

… nicht ausreichend erklärt wurden.

…komplett weggelassen wurden.

…eher ins Schlechte geändert wurden.

Spoilerwarnung: Achtung, es folgen jede Menge Spoiler zu Harry Potter.

Platz 10: Die Mysteriumsabteilung

Die Halle der Prophezeiungen in der Mysteriumsabteilung.

Das Ende von Teil 5 spielt sich in der Mysteriumsabteilung ab. Harry und seine Freunde eilen ins Zaubereiministerium, um den vermeintlich in Gefahr schwebenden Sirius zu retten. Wir sehen die riesige Halle mit den Prophezeiungen, und später den Raum mit dem Torbogen. Leider schafft es der Film nicht wirklich, den mysteriösen Aspekt dieses Ortes richtig einzufangen und zu erklären.

Denn in der Mysteriumsabteilung bewahrt das Zaubereinministerium gefährliche magische Gegenstände auf und erforscht grundlegende Magie. Schon der Eintritt ist geheimnisvoll. Er erfolgt durch einen Raum mit zahlreichen Türen, die sich beim Betreten des Raumes schnell im Kreis bewegen, um ungewollte Besucher zu verwirren.

Die einzelnen Räume sind jeweils fundamentalen Themen zugeordnet und beherbergen teils skurrile Artefakte. Zum Beispiel gibt es einen Raum, in dessen Mitte sich ein riesiges Glasbecken befindet, in dem lauter Gehirne schwimmen. Dort werden Gedanken erforscht.

Außerdem gibt es einen Raum der Zeit, der Liebe, der Planeten und auch des Todes. In letzterem befindet sich der ominöse Torbogen, der „Schleier des Todes“.

Platz 9: Harry sponsert die Weasleys

Fred und George in ihrem Laden.

Am Anfang von Teil 5 erfahren wir, dass die Weasley-Zwillinge ihren eigenen Laden für Scherzartikel aufgemacht haben. Doch wie haben Fred und George eigentlich das Geld dafür auftreiben können?

In den Büchern erfahren wir, dass es niemand Geringeres als Harry war, der die beiden gesponsert hat. Er schenkt den beiden nämlich das Preisgeld, das er im Trimagischen Turnier gewonnen hat.

Wegen Cedrics tragischem Tod fühlte Harry sich nicht wirklich als Gewinner und wollte das Geld nicht behalten. Er bot es zunächst Cedrics Familie an, die jedoch ablehnte. Also schenkte er es stattdessen Fred und George, die sich so einen Lebenstraum erfüllen konnten.

Platz 8: Harry repariert seinen Zauberstab

Harry zerbricht den Elderstab.

Als Harry und Hermine in Teil 7 auf der Jagd nach Horkruxen sind, passiert Hermine ein Missgeschick. Durch einen abgeprallten Sprengfluch zerbricht Harrys Zauberstab.

Spätestens seit Rons Schnecken-Vorfall wissen wir, dass es fast unmöglich ist, einen zerbrochenen Zauberstab wieder zu reparieren. Doch ein Zauberstab ist so mächtig, dass er selbst das Unmögliche möglich machen kann: der Elderstab. Und wie wir wissen, wird Harry später in der Geschichte in Besitz eben dieses Elderstabs kommen.

Für viele Buch-Liebhaber war es daher eine schmerzhafte Szene, als Harry den Elderstab im letzten Film einfach zerbricht. Im Buch hingegen repariert er seinen treuen Zauberstab, bevor er den Elderstab in Dumbledores Grab zurücklegt.