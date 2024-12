Schauspieler glaubt, dass J. K. Rowling die Bücher zu Harry Potter geändert hat, um ihn zu ärgern

In Harry Potter gibt es eine Textstelle, die einen Schauspieler in den Wahnsinn getrieben hat. Er behauptet, dass Autorin J.K. Rowling den Satz absichtlich eingebaut hat, um ihn zu ärgern.

Um welchen Schauspieler geht es? Die Rede ist von Stephen Fry, der neben seiner Tätigkeit als Schauspieler auch als Sprecher im englischen Sprachraum sehr bekannt ist. Beliebt sind vor allem seine Hörbücher zu allen Harry-Potter-Bänden.

Er liest die umfangreichen Bände mit seiner angenehmen Stimme und haucht den verschiedenen Figuren so Leben ein. Wie er bei einem Panel auf dem Hay-Festival im Jahr 2019 erzählte, gab es jedoch eine Text-Stelle, die ihm einige Schwierigkeiten bereitete.

Es waren nur drei einfache Worte, die dem erfahrenen Sprecher nicht über die Lippen kommen wollten.

„Harry pocketed it“

Um welche Stelle geht es? Beim Einsprechen der ersten Bände von Harry Potter hatte Stephen Fry anfangs keine Probleme. Das ist nicht verwunderlich, es war schließlich nicht das erste Hörbuch, das er las. Als er jedoch die drei Worte „Harry pocketed it“ („Harry steckte es ein“) sprechen musste, fingen die Probleme an.

Fry hatte große Schwierigkeiten, die drei Worte sauber hintereinander zu sagen. Einzeln waren sie kein Problem, doch zusammen entwickelten sie sich zu einem Zungenbrecher.

Der Schauspieler bat darum, den Satz auf später zu verschieben und rief in der Pause die Schöpferin von Harry Potter, J.K. Rowling, an. Er erzählte von dem Zwischenfall und bat darum, die Textstelle zu ändern. Sein Vorschlag lautete, einfach „Harry put it in his pocket“ zu sagen.

Doch Stephen Fry zufolge war Rowling strikt dagegen, weil sie keine Unterschiede zwischen der Vorlage und dem Hörbuch akzeptierte. So blieb dem Schauspieler nichts anderes übrig, als es weiter zu versuchen. Schließlich gelang auch diese Stelle. Anders ist jedoch bei den Filmen, die durchaus Änderungen vorgenommen haben.

Wie ging die Geschichte aus? Stephen Fry erzählt es so, dass Rowling die Formulierung „pocketed it“ in den folgenden Büchern immer wieder verwendete, um ihn zu ärgern. Obwohl sie wusste, dass es ein Zungenbrecher für ihn war, änderte sie diese Stellen nicht.

Was sagt Rowling dazu? Die Schriftstellerin widerspricht der Annahme von Fry, sie hätte die Stelle absichtlich in weiteren Büchern verwendet. Auf x.com sagt sie, die Anekdote sei zwar schön, aber nicht genau so geschehen, und der Satz komme auch nicht in allen Teilen vor. Tatsächlich scheint er in Band 3 und Band 7 zu fehlen, wie ein Zusammenschnitt auf YouTube zeigt.

Auch wenn sich die beiden hier widersprechen, ist es doch eine amüsante Anekdote aus der Welt von Harry Potter. Stephen Fry hat die restlichen Bände dennoch erfolgreich eingesprochen und erfreut sich bei der englischen Hörerschaft großer Beliebtheit.