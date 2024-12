5 Filme wie Shutter Island, die euch an eurer Wahrnehmung zweifeln lassen

Wer Shutter Island mochte, sollte einen Blick auf unsere Liste werfen, in der wir verschiedene Thriller empfehlen. In diesen Filmen ist nichts wie es scheint und Überraschungen sind vorprogrammiert.

Was sind das für Filme? Thriller lösen gerne mal Unbehagen beim Publikum aus. Noch schöner wird der leichte Grusel, wenn man plötzlich nicht mehr sagen kann, ob das Gezeigte wirklich stattfindet oder sich nur in den Köpfen der Protagonisten abspielt.

Unsere Liste präsentiert euch Filme, die genau in diese Kerbe schlagen. Ähnlich wie Shutter Island von Regisseur Martin Scorsese sind sie alles andere als Feelgood-Filme, sondern spielen mit verschiedenen Ebenen, um euch zu verwirren.

Die Protagonisten finden sich meist in einem düsteren Szenario wieder und zweifeln mit fortlaufender Handlung an ihrer Wahrnehmung. Oftmals gibt es am Ende einen Twist, der euch auch nach dem Abspann noch zum Denken anregt.

The Game

In diesem Film vom Thriller-Spezialisten David Fincher geht es um einen Geschäftsmann, der sich auf ein seltsames Spiel einlässt. Dabei wird er mit seiner schlimmen Kindheit konfrontiert, in der er den Selbstmord seines Vaters beobachten musste.

Das makabre Spiel wird immer weitergetrieben und bringt den Geschäftsmann in immer gefährlichere Situationen. Wie in Shutter Island haben wir es mit einem Protagonisten zu tun, der von Anfang an Opfer von Manipulation wird. Das geht so weit, dass er irgendwann nicht mehr Herr über sich selbst ist. Am Ende wartet noch ein schöner Twist auf das Publikum.

Memento

Es gibt wohl kaum eine Filmfigur, die derart verzweifelt versucht, ihre Erinnerungen festzuhalten. Denn der Protagonist von Memento, Leonard, hat ein Kurzzeitgedächtnis, das es ihm unmöglich macht, Erinnerungen zu behalten. Als er sich auf die Suche nach dem Mörder seiner Frau macht, muss er sich deshalb mit Fotos und Notizen behelfen.

Der Film von Christopher Nolan ist ungewöhnlich erzählt. Es gibt zwei Erzählstränge, wobei einer davon normal chronologisch abläuft, der andere hingegen rückwärts. So wissen wir stets nur so viel wie Leonard selbst. Wir zweifeln mit ihm, ob die Informationen, die er von anderen Figuren erhält, wirklich stimmen. Was ist echt und was ist eine Lüge? Weil Leonards Kopf ihm diese Antwort nicht geben kann, bleiben immerzu Zweifel an der Wahrheit.

