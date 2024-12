Umfrage: Welcher Tod in Harry Potter war für euch am traurigsten?

In Harry Potter gibt es viele Tode, die den Fans das Herz brechen. MeinMMO möchte von euch wissen: Welcher Tod hat euch am meisten berührt?

Die „Harry Potter“-Reihe ist voller unvergesslicher Momente – dazu gehören auch die Verluste von coolen Charakteren, die die Geschichte geprägt haben. Einige dieser Tode waren überraschend, andere schienen fast unausweichlich.

In unserer Umfrage möchten wir von euch wissen: Welcher Tod war der traurigste? War es der Verlust einer unschuldigen Seele wie Cedric Diggory, der heldenhafte Tod von Dobby oder vielleicht der Moment, als Sirius Black durch den Schleier verschwand?

So könnt ihr abstimmen: Nutzt das Umfrage-Tool (unter diesem Abschnitt), um eure Wahl zu treffen. Da es in „Harry Potter“ einige Tode gab, könnt ihr bis zu 2 auswählen, die euch besonders nahgegangen sind. Die Tode von Remus und Tonks sowie James und Lily Potter haben wir in der Umfrage einzeln aufgeführt.

Wir werden die Ergebnisse nutzen, um ein MeinMMO-Community-Ranking der traurigsten Tode aus Harry Potter zu erstellen. Falls euer Favorit nicht in der Liste ist, könnt ihr die Option „Ein anderer“ wählen und uns in den Kommentaren verraten, wen ihr gewählt hättet.

Noch ein kleiner Hinweis: In dieser Umfrage konzentrieren wir uns ausschließlich auf Charaktere aus den Harry- Potter-Filmen und schließen Phantastische Tierwesen aus.

Nach 13 Jahren plant HBO, die Geschichte von Harry als Serie neu zu erzählen. Hier könnt ihr den neuesten Teaser sehen:

Erzählt uns mehr

Erzählt uns in den Kommentaren, welcher Tod in Harry Potter euch am meisten berührt hat und warum. Welchen Verlust hättet ihr am wenigsten erwartet? Würdet ihr euch eine weitere Umfrage oder ein Ranking wünschen? Wenn ja, zu welchem Thema? Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare und ansonsten: Viel Spaß beim Abstimmen! Wir sind gespannt auf eure Ergebnisse. MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl hat für euch die 10 traurigsten Tode in Game of Thrones gerankt – Stimmt ihr zu?