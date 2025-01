5 Sachen, die man als Fan von Harry Potter in London machen sollte

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

Ihr habt Elden Ring: Shadow of the Erdtree schon durch? Diese Soulslikes kommen 2025

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Zugegeben, die Millenium Bridge spielt nicht die größte Rolle in den Filmen von Harry Potter. Sie kommt nur ein einziges Mal vor – am Anfang vom 6. Teil – und wird am helllichten Tage von Dementoren zerstört und stürzt in die Themse.

Bei dieser Variante habt ihr eine feste An- und Abfahrtszeit. Durch die Abfahrtszeit musste ich mich während der Tour selbst etwas einschränken, wodurch ich mir nicht für alle Punkte der Tour so viel Zeit nehmen konnte, wie ich gerne hätte. Evaluiert daher vorher, ob ihr ebenfalls einen Shuttle-Service nutzen wollt, oder lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist.

Wenn ihr plant, die Harry Potter Studios zu besuchen, dann solltet ihr genau überlegen, wie ihr dort hinfahrt. Ich habe einen Shuttle-Service genutzt (in dem während der Fahrt der erste Teil von Harry Potter lief). Das war zwar recht entspannt, hat mich aber letztlich etwas in Zeitdruck gebracht.

Meine persönlichen Highlights der Tour waren definitiv der Besuch in Gringotts, der Gang durch die Winkelgasse und allen voran die große Halle von Hogwarts. Dort zu stehen, wo sie standen und durch die Gänge zu stolzieren, wo all die Helden meiner Kindheit und Jugend gedreht haben, waren fantastische Momente.

In den Studios, in denen ein Großteil der Filme gedreht wurde, befindet sich heutzutage eine begehbare Ausstellung. Neben vielen originalen Requisiten und Kulissen, die man als Potterhead sofort wiedererkennt, gibt es hier auch viele interessante Informationen zu den Dreharbeiten selbst.

Streng genommen liegen die Studios nicht in, sondern 40 km nördlich von London, in Watford. Die Reise von London aus dorthin ist jedoch ein Katzensprung und eine mehr als lohnenswerte Reise.

Ein Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges war „Men in Black mit Zombies“, floppte an den Kinokassen

Fans von Harry Potter können in London voll auf ihre Kosten kommen. MeinMMO-Autor Paul Kutzner ist großer Harry Potter Fan und berichtet, was ihr euch definitiv ansehen solltet.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to