Die neue Sims-Alternative auf Steam bietet Spielern haufenweise Freiheiten, endet genau wie erwartet

Denn die gibt es auch, etwa in Form von Performance-Problemen und vor allem Bugs. Einer dieser Fehler war dabei so gravierend, dass die Entwickler direkt eingreifen mussten, weil es sonst zu richtig großen Schwierigkeiten hätte kommen können: inZOI braucht schon am 1. Tag eine Notfall-Patch, weil ihr etwas richtig Schlimmes tun konntet

Zu den Motiven, die Spieler aktuell in inZOI nachbilden, zählen natürlich auch Memes. Mit unter den bekanntesten ist Carl Johnson aus GTA: San Andreas, wie er direkt nach Start des Spiel von Polizisten belästigt wird (via Reddit ).

Selbst die berühmte Sims-Familie von Gronkh hat es ins Spiel geschafft , was sogar den Creator selbst zum Lachen bringt. Und das sind noch eher die nicht ganz so abgedrehten Kreationen.

Das ist in inZOI möglich: Ein möglichst kleinteiliger Charakter-Editor ist mittlerweile vor allem in asiatischen Spielen ein gängiger Standard. Kein Wunder: einige Leute verbringen mehrere Stunden bei der Charaktererstellung .

