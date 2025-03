Entwickler müssen inZOI schon am 1. Tag mit einem Notfall-Patch versorgen, weil ihr etwas richtig Schlimmes tun konntet

Der neue Sims-Konkurrent inZOI ist jetzt im Early Access auf Steam. Die ersten Spieler zocken fleißig, erstellen Zois und erkunden die Welt. Wichtig im Early Access: Fehler finden. Aber einer dieser Bugs war nun so gravierend, dass er direkt gefixt werden musste, obwohl er das Spiel eigentlich nicht kaputt macht.

Was ist das für ein Spiel?

Das südkoreanische Studio inZOI Studio und ihr Publisher KRAFTON (PUBG) haben mit inZOI eine realistischere Alternative zu Die Sims veröffentlicht.

Die Lebenssimulation ist seit dem 28. März im Early Access auf Steam und kommt dort bislang gut an, nachdem ein unbeliebtes Feature vor Release für Ärger gesorgt hat.

Beim Early Access haben Spieler allerdings nun herausgefunden, dass ihr etwas absolut nicht geplantes tun konntet. Die Entwickler mussten direkt reagieren.

Darum musste inZOI gefixt werden: In inZOI ist es möglich, dass euer Charakter stirbt und das auf teilweise sehr absurde Arten. Der Tod gehört also zum Spiel dazu, mehr oder weniger.

Was allerdings nicht möglich sein sollte, ist, NPCs mit dem Auto zu überfahren. Zumindest nicht so, wie es ein Spieler auf Reddit zeigt. Offenbar konntet ihr in den ersten Stunden in ein Auto steigen und Passanten damit töten.

Schlimmer noch: in dem kurzen Clip rast der Nutzer in eine Gruppe Kinder, von denen eines daraufhin in Ragdoll-Manier über den Platz geworfen wird, während seine Freunde dem Fahrer noch freundlich zuwinken.

Offenbar ein Fehler, den die Entwickler noch am selben Tag gefixt haben, mit der Nachricht: „Diese Bilder sind höchst unangebracht und reflektieren nicht die Intentionen und Werte von inZOI.“ (via Eurogamer)

Bug hätte ernsthafte Auswirkungen auf die Veröffentlichung

inZOI hat eine Freigabe ab 12 Jahren in Deutschland und ein Rating „T for Teen“ in den USA. Das bedeutet etwa, dass sich die Leute prügeln können und Romanzen möglich sind, expliziter Sex aber zensiert wird.

Tötungen sind nicht vorgesehen und bereits die Möglichkeit, Erwachsene zu überfahren, hätte vermutlich für eine Freigabe nur für Erwachsene gesorgt, also ab 18, bzw. für ein „M for Mature“. Entsprechend wichtig war es für die Entwickler, direkt zu reagieren.

Im Statement heißt es weiter, man verstehe die Wichtigkeit dieser Sache und verspreche, die internen Test-Prozesse zu verbessern, um solche Vorkommnisse zu vermeiden.

inZOI ist erst seit einem Tag spielbar und die Spieler haben schon etliche Bugs gefunden. So fehlen etwa homosexuelle Bürger (via Reddit), was ebenfalls auf einen Fehler zurückzuführen sein soll, der bald gefixt werde, heißt es.

Abgesehen davon kommt das Spiel aktuell „sehr positiv“ auf Steam an und kann bereits über 80.000 Spieler binden. Besonders gut kommen dabei die Geschichten an, die allein durch die Figuren erzählt werden: „Ich musste so lachen“ – Deutscher YouTuber Gronkh ist so legendär, dass er neue Spiele prägt