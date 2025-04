Die Lebenssimulation inZOI begeistert aktuell viele Fans auf Steam. Vor allem spricht sie dabei wohl Fans von Die Sims an, die sehen wollen, was die neue Konkurrenz so drauf hat. Der Baumodus stellt die Spieler dabei vor ungeahnte Schwierigkeiten.

Was hat es mit dem Baumodus auf sich? Für inZOI wurde ein flexibler Baumodus versprochen, der Spieler eine rasterfreie Platzierung von Objekten ermöglichen soll. Das hat Bau-Experten aus Die Sims gefreut, die bei den Sims-Spielen immer wieder mit Limitierungen zu kämpfen haben und deshalb auf Cheats zurückgreifen müssen (via Gamerant.com).

Während Spieler ihre Kreativität bei den Möbeln in inZOI wirklich ausleben können, etwa indem jedes Objekt eigene Texturen und Farben erhalten kann, so scheint der Baumodus für die grundlegenden Bauelemente wie Wände und Dächer doch unnötig komplex zu sein.

Hier könnt ihr den Trailer zu inZOI sehen:

„Es ist unnötig kompliziert“

Wie bewerten die Spieler den Baumodus? Die Spieler hatten seit dem Release der Lebenssimulation am 28. März genügend Zeit, um den Baumodus von inZOI mit dem von Sims 4 zu vergleichen. Der YouTuber „TomTheSimmer“ hat sich in einem Video auf YouTube dieser Aufgabe gewidmet.

Im Video baute er ein möglichst gleiches Haus in inZOI und Sims 4 und stoppte dafür die Zeit, die er von Anfang an bis zur Fertigstellung brauchte. Dabei kam er zum Ergebnis, dass das zweistöckige Gebäude in Sims 4 in 40 Minuten erbaut war, aber in inZOI erst nach etwa 90 Minuten stand. Damit die Spiele besser vergleichbar werden, verwendete er in Sims 4 nur das Basis-Spiel ohne Erweiterungen.

In seinem Experiment hatte er in inZOI vor allem Schwierigkeiten mit den Wänden der Lebenssimulation. Diese hätten sich wegen der verschiedenen Höhen einfach nicht verbinden lassen. In Sims 4 „klebt“ dafür alles immer aneinander, was das Bauen vereinfacht.

Hier könnt ihr das Video von TomTheSimmer sehen:

Wie sehen die Kritiken aus? Auch auf Steam finden sich einige Nutzer, die das Bausystem von inZOI kritisieren. Einer davon ist Nutzer big bungo, der eine ausführlich formulierte Kritik extra zum Baumodus verfasst hat. Er kommt darin zu dem Fazit, dass „der Baumodus unnötig kompliziert ist und vereinfacht werden sollte“.

Die folgenden Punkte kritisiert er in der Review:

Wände verbinden sich nicht automatisch, verursachen Clipping

Einzelne Wandabschnitte lassen sich nicht separat löschen

Fundamente erfordern umständlichen Umweg über Räume

Bodenfliesen sind sperrig, nicht frei formbar, stören bei Möbeln

Der Boden ist eine Fliese, keine echte Landschaft – erschwert Gärten

Überlappungs-Beschränkungen für Fenster, Möbel und Fliesen sind zu streng

Zäune lassen sich nicht auf Bodenfliesen (z. B. Gras) bauen

Räume auf unterschiedlichen Höhen lassen sich nicht verbinden oder überdachen

Handläufe stehen optisch falsch – großer Spalt zur Bodenfläche

Nur sehr einfache Gebäude problemlos möglich – kreative Bauten sind frustrierend

Unter der Review finden sich viele Nutzer, die ihm zustimmen und hoffen, dass die Entwickler im Rahmen des Early-Access auf Steam weiter an dem Baumodus arbeiten.

Im Baumodus möchte inZOI eigentlich die Sims 4 übertreffen, mit einer Vielfalt an Texturen, Farben und dem rasterfreien Baumodus sollten kreative Spieler sich richtig ausleben können. Dass erfahrene Baumeister aktuell ihre Probleme mit dem Modus haben, dämpft wohl die Stimmung bei der Zielgruppe. Mit aktuell 83 % positiver Bewertungen auf Steam kommt das Spiel trotz fehlender Features gut an.

Early Access sollte jedoch nicht die Ausrede für alle Probleme von inZOI sein. Das findet auch der Chef des Spiels und will die Entwicklungsphase nicht immer als Entschuldigung nutzen. Zuletzt entschuldigte er sich bei den enttäuschten Fans: „Nicht nur ein weiterer Early-Access“ – Chef von inZOI entschuldigt sich bei allen, die ihm vertraut haben und vom Spiel enttäuscht wurden