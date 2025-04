„Nicht nur ein weiterer Early-Access“ – Chef von inZOI entschuldigt sich bei allen, die ihm vertraut haben und vom Spiel enttäuscht wurden

Seit Ende März ist inZOI im Early Access auf Steam verfügbar, aber nicht alle Spieler sind begeistert. Jetzt entschuldigt sich der Entwickler bei allen, die enttäuscht sind.

Das südkoreanische „inZOI Studio“ und der Publisher KRAFTON (bekannt für PUBG) haben mit inZOI eine realistischere Alternative zu Die Sims veröffentlicht. Seit dem 28. März 2025 ist es im Early Access auf Steam verfügbar, und dort fallen 83 % der Rezensionen positiv aus.

inZOI bekommt allerdings auch Kritik ab:

Nun hat sich inZOI-Director Hyungjun „Kjun“ Kim auf X (ehemals Twitter) an die Fans gewandt. In einem offenen Brief bedankt er sich für die Unterstützung der Community – und entschuldigt sich für die Frustration, die sein Spiel ausgelöst hat.

Entwickler will den Begriff „Early Access“ nicht als Ausrede nutzen

Das sagt der Chef von inZOI: In seinem Post auf X gibt Kjun zu, dass inZOI noch viele Schwächen hat und viele Spieler den Content als unzureichend empfinden. „Für jegliche Frustration, die dadurch entstanden ist, entschuldige ich mich aufrichtig“, schreibt er.

Er berichtet, dass er sich wie ein „nervöses Elternteil“ fühlt, wenn er inZOI-Streams sehe. Doch zu sehen, wie die Community Spaß am Spiel hat, sei für ihn wie ein riesiger Erfolg. Das Team nehme sich das Feedback zu Herzen und wolle noch härter arbeiten.

Besonders wichtig ist ihm, dass inZOI nicht einfach nur ein weiteres Early-Access-Spiel bleibt, das sich auf diesen Status ausruht. Er versichert:

Auch wenn wir momentan noch nicht perfekt sind, wollen wir beweisen, dass dies kein Early-Access-Titel ist, der sich nur den Vorteil dieses Labels zunutze macht. Wir möchten wirklich mit euch kommunizieren, das Spiel gemeinsam aufbauen und dieses Versprechen ernsthaft einhalten.

Auch auf dem inZOI-Discord-Server meldet sich Kjun am 1. April 2025 dazu:

Zusätzlich werden wir weiterhin kritische Probleme mit Hotfixes adressieren, sobald sie identifiziert werden. Wie bereits erwähnt, ist es uns wichtig, unseren Worten treu zu bleiben und den Begriff „Early Access“ nicht als Ausrede zu nutzen. Wir sind dankbar für alle, die das Spiel gekauft haben, und werden durch regelmäßige Updates und offene Kommunikation unser Versprechen halten.

„Die introvertierte Version von Swen Vincke“

Wie kommt das bei der Community an? Seine Worte kommen gut an: Der Discord-Post erhielt über 2.100 Herzchen, die Nachricht auf X sammelte mehr als 8.800 Likes (Stand 3. April, 19:35 Uhr). Viele Spieler kommentieren, dass sie Hoffnung haben und sich auf kommende Inhalte freuen.

Auch auf Reddit wird die Nachricht positiv aufgenommen. Korean__Princess schreibt: „Ich liebe [die Entwickler] noch mehr, wenn sie solche Briefe verschicken.“ Und Positive-Smile-2717 meint: „Alles in allem war es ein solider Early-Access-Start. Ich kann nur hoffen, dass sich das Spiel weiterentwickelt und mit lohnenswerten Updates und Änderungen wächst.“

Der Nutzer Akasha1885 zieht sogar einen Vergleich zwischen Hyungjun „Kjun“ Kim und Swen Vincke, dem Kopf hinter Larian Studios und Baldur’s Gate 3. Vincke hatte die Gaming-Community mit seinem speziellen Outfit bei den Game Awards 2023 begeistert und mit seiner Rede auf X bewegt.

In seiner Nachricht auf X betont Kjun, dass inZOI als kleines, persönliches Projekt aus seiner eigenen Begeisterung heraus begann. Schon zuvor sagte er, dass die Entwicklung von inZOI seine bislang „größte Herausforderung“ sei. Er verstehe nun, warum so wenige Studios sich an Lebenssimulationen wagen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: „Jetzt verstehe ich, warum so wenige es versucht haben“ – Chef von inZOI erklärt, wieso es schwer ist, Sims zu überholen