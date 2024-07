Ihr könnt nur heute ein Spiel auf Steam mit 89 % positiven Reviews abgreifen und für immer behalten

All of Us Strangers – Trailer zum emotionalen Drama auf Disney+

Two and a Half Men – Trailer zur 11. Staffel mit Jon Cryer und Ashton Kutcher

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 2

Those about to Die – Trailer zur Gladiatoren-Serie mit Regisseur Roland Emmerich

Die Ästhetik erinnert dabei an düstere Kriminalfilme, und das Gameplay auf den ersten Blick an Hotline Miami. Doch anders als in dem brutalen 2D-Titel von Dennaton Games steht Schleichen in Intravenous im Vordergrund.

Worum geht es in Intravenous? Inhaltlich präsentiert das Studio euch eine Rachegeschichte, wie sie im Buche steht. Der Protagonist, eure Spielfigur, nennt sich Steve Robbins. Sein Bruder wurde getötet und nun möchte er Rache an den Mördern nehmen.

Alice Through the Fey Realm ist das Projekt einer Gruppe von Studenten

Der Tanz der Drachen erklärt: Staffel 2, Folge 4 von House of the Dragon

Heißt: Ein Stealth-Spiel, das von den Spielern taktisches Denken erfordert und Spannung verspricht. Im Unterschied zum Vorbild Splinter Cell blickt ihr in Intravenous aus der Vogelperspektive auf die in 2D gestalteten Level. Auf Steam hat das Spiel aktuell 89 % positive Reviews und wird für kurze Zeit verschenkt. Aber worum geht es eigentlich?

Um welches Spiel geht es? Der Titel Intravenous erschien 2021 und wurde von Explosive Squat Games entwickelt. Publisher war HypeTrain Digital. Das Spiel ist ein Liebesbrief an Schleichspiele wie Splinter Cell sein, eine Reihe, die in den letzten Jahren von Ubisoft etwas vernachlässigt wurde.

Freunde von Stealth-Spielen haben nur noch heute die Chance auf ein kostenloses Spiel auf Steam . Es handelt sich um eine Hommage an Splinter Cell in 2D. Wer es sich sichern möchte, muss aber schnell sein.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to