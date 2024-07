In einem kostenlosen Spiel auf Steam müsst ihr aus einer Märchenwelt fliehen, aber Würfel entscheiden über euer Schicksal 

Ein neues Spiel auf Steam entführt euch in eine geheimnisvolle Märchenwelt. Entwickelt wurde es von einer Gruppe Studenten und sieht dabei ziemlich gut aus.

Um welches Spiel geht es hier? Alice Through the Fey Realm ist ein neues narratives Abenteuer auf Steam, das ihr auf der Plattform völlig kostenlos spielen könnt. Entwickelt wurde das Spiel von einer Gruppe, bestehend aus 20 Studenten im dritten Jahre an der Breda University of Applied Sciences.

Innerhalb von 32 Wochen haben sie gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet und es Anfang des Monats mit einem letzten Update beendet. Was sie in dieser Zeit geschaffen haben, könnt ihr euch im folgenden Trailer schon mal angucken:

Was euch erwartet? Vorweg sei angemerkt, dass euch mit Alice Through the Fey Realm kein Spiel mit super vielen Spielstunden erwartet. Laut einigen älteren Rezensionen kann man das Spiel in etwas über einer Stunde sehr gut durchspielen. Seitdem gab es zwar von den Entwicklern Updates, aber wie viel Spielzeit durch neue Inhalte letztlich dazu gekommen ist, wissen wir nicht.

Wer aber auf der Suche nach einem netten, fantasievollen Spiel für 1 bis 2 Stunden ist, der könnte hier eben auf seine Kosten kommen. Immerhin ist es dafür auf Steam völlig kostenlos.

Ihr schlüpft in die Rolle von Alice, die durch ein Portal in eine Art Märchenwelt landet. Genauer gesagt landet sie in der „Fey Realm“, also einem Reich voller Elfen, Feen, Einhörner und anderer Fabelwesen. Euer Ziel ist es, den Schlüssel für euren Weg nach Hause zu finden.

Ein Würfel-System, das an Kniffel erinnert

Dabei interagiert ihr mit vielen verschiedenen Bewohnern des Reiches, erkundet die neue Umgebung, sammelt wichtige Gegenstände und müsst euch verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen stellen.

Wie auch der Trailer schon zeigt, entscheiden Würfel dabei über euer Schicksal. Denn mit den Würfeln müsst ihr Skill-Checks bestehen, um eine Aufgabe zu meistern. Dabei erinnert das ganze System auf den ersten Blick ein bisschen an Kniffel. Ihr habt 5 Würfel, mit denen ihr würfeln müsst, um eine bestimmte Vorgabe zu erfüllen.

Allerdings habt ihr auch die Möglichkeit, erneut zu würfeln und vorher zu entscheiden, welche Würfel ihr sichern wollt und welche ihr noch mal würfeln wollt. Ebenfalls scheint ihr mit verschiedener Ausrüstung euer „Würfelglück“ beeinflussen zu können.

