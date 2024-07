In einem Spiel auf Steam rettet ihr Trump vor einem Anschlag – Spielerzahlen steigen um 440 %

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit dem Scharfschützen-Anschlag auf Trump (via tagesschau ) stiegen die Spielerzahlen fast sofort an, allerdings auf niedrigem Niveau. In der Spitze spielten 87 Leute gleichzeitig.

Warum erlebt es jetzt einen Aufschwung? Obwohl an dem Spiel seit Jahren nicht mehr gearbeitet wurde, haben die aktuelle Ereignisse um den Präsidentschaftskandidaten Trump dafür gesorgt, dass Mr. President! nun in der Spitze 5-mal mehr Spieler hatte als im Monat zuvor.

Worum geht es in dem Spiel ? In „Mr. President!“ seid ihr Dick “Rock-Hard” Johnson, der beste Bodyguard, den man für Geld kaufen kann. Euer Job ist es „Ronald Rump“ zu beschützen, denn die „Liberalen Medien“ haben die Wahl manipuliert, das bis dahin tadellose Image von Rump beschädigt und jetzt planen sie sogar einen Anschlag.

