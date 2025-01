Ein neues Survival-Spiel auf Steam stellt eure Menschlichkeit auf die Probe – 300.000 Spieler wollen es testen

Into the Dead: Our Darkest Days ist ein Zombie-Spiel, das noch in diesem Jahr in den Early Access auf Steam starten soll. Bereits jetzt hat es aber einen besonderen Meilenstein erreicht.

Was ist das für ein Spiel? Into the Dead: Our Darkest Days ist ein kommendes Survival-Spiel, in dem Spieler eine Gruppe von Überlebenden durch eine Zombie-Apocalypse im Texas der 80er-Jahre führen müssen. Das Spiel erinnert an die Indie-Perle This War of Mine, welches als einer der besten Genre-Vertreter gilt – nur eben mit Gehirn-Fressern.

Das Spiel ist ein Ableger der gleichnamigen Mobile-Games, soll sich jedoch ziemlich anders spielen. So liegt der Fokus auf Stealth, statt durch die Gegend zu flitzen.

Es sind allerdings nicht nur die lebenden Toten, um die man sich Gedanken machen muss. So versprechen die Entwickler, die Menschlichkeit der Spieler mit harten Entscheidungen auf die Probe zu stellen: Überzeugt man andere Überlebende, sich der Gruppe anzuschließen, oder entledigt man sie ihrer Vorräte, um das eigene Überleben zu sichern?

Into the Dead soll im zweiten Quartal 2025 in den Early Access auf Steam starten. Bereits vor dem Launch hat das Spiel einen großen Meilenstein erreicht: Wie die Entwickler auf X teilen, wurde die kostenlose Demo für das Game bereits von 300.000 Leuten heruntergeladen.

Was sagen die bisherigen Spieler? 300.000 Downloads bedeutet zwar nicht automatisch 300.000 Spieler, doch bislang scheint Into the Dead einen guten Eindruck zu hinterlassen. Auf Steam steht die Demo am 18. Januar 2025 mit etwas über 1.000 Bewertungen bei „Sehr positiv“ (94 %).

Die Reviews betonen das Potenzial des Spiels und heben die Atmosphäre sowie die kreative Herangehensweise an das Zombie-Genre hervor. Kritik gibt es allerdings am Kampf-System. Wir haben hier einige Rezensionen für euch zusammengestellt:

Džomumma (empfohlen): „Dieses Spiel fühlt sich ziemlich anders als sein Vorgänger an. Es fühlt sich an wie This War of Mine, was eine gute Sache ist. Was dem Spiel fehlt, ist Blocken oder Ausweichen in Kämpfen, da der Combat dadurch zu simpel ist. Aber alles in allem hat mir die Demo gefallen.“

Dan Ce (empfohlen): „Ich habe schon viele Survival-Spiele gespielt. Von Tld [The Long Dark, Anm. d. Red.] über This War of Mine, DayZ, Scum, und so weiter. Aber dieses ist das Beste bislang in Sachen Atmosphäre und wie es sich anfühlt. Es ist neu und zeigt all die Vorteile davon, und macht Zombies wieder großartig und gruselig […]“

Dr.Winton (nicht empfohlen): „[…] Insgesamt ist es ein cooles Spiel. Mein Hauptproblem ist das Kampf-System, oder vielleicht das Fehlen davon, da ich einen Button zu klicken und vielleicht zu rennen nicht als Kampf-System bezeichnen würde. Wie auch immer, arbeitet weiter an dem Spiel; es kann wirklich cool werden, wenn es erscheint.“

Ihr könnt von Zombies nicht genug bekommen und müsst noch irgendwie die Zeit bis zum Release von Into the Dead: Our Darkest Days rumbekommen? Dann haben wir hier auf MeinMMO für euch 7 Katastrophenfilme mit Zombies, die von makabrem Humor bis brachialer Action für jeden Geschmack etwas bieten.