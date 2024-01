In Pokémon GO gibt’s gerade einen kaputten Bonus, der eure Eier superschnell ausbrütet

In Pokémon GO könnt ihr gerade einen starken Bonus bei den Eiern ausnutzen, der sogar besser ist, als geplant. Aber: Das geht nur noch kurz.

Was ist das für ein Bonus? In Pokémon GO läuft aktuell das Neujahrs-Event zum Start von 2024. Es läuft noch bis zum 03. Januar 2024 um 20:00 Uhr. Das Event bringt zwei Boni für Eier mit:

Die halbe Schlüpf-Distanz für alle Eier, die ihr während des Events in Brutmaschinen legt

Die Viertel-Schlüpfdistanz für die ersten drei Eier, die ihr während des Events mit dem Pokémon-Eier-Widget ausbrütet (mehr dazu unten).

Warum ist der Bonus kaputt? In der Ankündigung des Events (via pokemongolive.com) wird klargestellt: „Die Boni werden nicht aufeinander angerechnet“. Doch wie sich herausstellt, werden sie es doch.

Das bedeutet: Wenn ihr aktuell beispielsweise ein 10-km-Ei über das Eier-Widget in eine Brutmaschine legt, braucht es nicht 2,5 km, sondern davon nochmal die Hälfte: Nämlich 1,3 km. Auch mit anderen Eiern funktioniert das.

Achtung, wichtig: Der Viertel-Bonus gilt weiterhin nur für die ersten 3 Eier, bei denen er greift. Ihr solltet also darauf achten, ihn nicht für die falschen Eier zu verschwenden,

Einige Trainer berichten außerdem, dass die Verbindung sogar klappt, wenn man nicht über das Eier-Widget, sondern einfach den ganz normalen Eier-Bildschirm geht (via reddit). Das bedeutet: Ihr solltet aufpassen, wenn ihr eure Eier auswählt, damit ihr wirklich die Distanzen verkürzt, die sich lohnen – und nicht etwa 2- oder 5-km-Eier verwendet.

Wie funktioniert das Eier-Widget in Pokémon GO?

Was ist das Eier-Widget? Das Eier-Widget ist ein kleines Feature, das ihr auf dem Homescreen eurer iOS- oder Android-Geräte einrichten könnt. Dort könnt ihr den Ausbrüt-Fortschritt eurer Eier verfolgen und neue Eier in Brutmaschinen legen,

Das sieht so aus:

So fügt ihr das Eier-Widget hinzu: Der genaue Weg hängt von eurem Gerät ab.

Auf iOS: Hier müsst ihr lange auf einen freien Bereich des Bildschirms tippen, bis die Apps wackeln – so, als würdet ihr etwas löschen oder bewegen wollen. Jetzt tippt ihr auf das „Plus“ oben links und könnt dann das Pokémon-GO-Widget hinzufügen.

Auf Android: Auch hier tippt ihr auf einen leeren Bereich und wählt dann „Widgets“ aus. Nun könnt ihr das Pokémon-GO-Widget auswählen und es auf eurem Homescreen platzieren.

Was ist sonst in Pokémon GO los? In Pokémon GO beginnt ein neues Jahr, wir fahren aber vorerst weiter mit der Season „Zeitlose Reisen“ fort. Teil dieser Season sind zahlreiche Events, von denen einige spannende auch im Januar anstehen. Ein Beispiel dafür ist der erste Community Day 2024, der euch Bauz bringt und schon am kommenden Wochenende stattfindet.

Die komplette Übersicht aller Termine zeigt euch unsere Liste der Pokémon-GO-Events im Januar 2024.