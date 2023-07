10,88 € für 6 der besten PC-Rollenspiele aller Zeiten auf Steam: Bundle sorgt vor Baldur’s Gate 3 für perfekte D&D-Stimmung

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was ist das Humble Bundle eigentlich? Beim Humble Bundle könnt ihr über die 10,88 Euro hinaus noch Geld dazu zahlen, das gespendet wird. Der Geldbetrag geht entweder an gemeinnützige Organisationen, die Entwicklerstudios oder die Mitarbeiter von Humble Bundle.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Humble Bundle wirft großartige Spiele in ein Paket und bietet sie zum Schnäppchenpreis an. All diejenigen unter euch, die Fans von klassischen Rollenspielen sind, dürften mit dem aktuellen Bundle ihre Freude haben. Im Bundle sind nämlich sechs der besten PC-Rollenspiele auf Steam enthalten.

Insert

You are going to send email to