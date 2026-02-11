Für eine besondere Tiefling-Hexenmeisterin aus Dungeons & Dragons möchte ich als Lesemuffel plötzlich Romane lesen

Durch ein starkes Bücher-Bundle mit 40 Romanen erhält MeinMMO-Redakteurin Caro endlich die Chance, mehr in die Lore von Dungeons & Dragons einzutauchen. Obwohl sie selbst eigentlich ein Lesemuffel ist, wird sie vor allem von 4 Romanen zu ihrem Lieblingsvolk gelockt, dessen Reihe sie schon seit längerem im Auge hat.

Bei Humble Bundle gibt es derzeit bis einschließlich den 5. März ein Angebot, das Lore-Fans und D&D-Nerds besonders spannend finden könnten. Das Bundle beinhaltet für 16,09 € 40 Romane zu den Vergessenen Reichen, die sich mit verschiedenen Geschichten aus der Welt von Dungeons & Dragons befassen. Darunter auch eine Buchreihe, die ich schon seit längerem im Blick habe, weil sie sich nicht nur mit dem besten Volk in Dungeons & Dragons, sondern auch mit der besten Klasse auseinandersetzt.

Dass ich ein Fan von Tieflingen bin, ist in vielerlei Artikeln hier auf MeinMMO bereits deutlich geworden. Damit bin ich aber auch nicht die einzige. Auch unter unseren Lesern befindet sich das Volk gemeinsam mit Elfen und Zwergen (bisher) bei den Top 3 der beliebtesten D&D-Völker. Aber auch die Klasse des Hexenmeisters steht bei mir, sowie bei vielen von euch auf Platz 1.

In dem Humble Bundle befinden sich 4 Romane der Buchreihe „Brimstone Angels“, die sich besonders an die Personen richten, die mehr über das Leben von Tieflingen erfahren wollen. Sie handelt von zwei Tiefling-Zwillingsschwestern, die beide einen ganz anderen Umgang mit ihrer „befleckten Blutlinie“ haben, sowie den Bürden, die diese schenkt.

Dabei eignet sich ihre Geschichte nicht nur für Neulinge, die bisher noch nicht viel Wissen zu Dungeons & Dragons oder dessen Völkern besitzen, sondern auch für diejenigen, die es vertiefen wollen.

Aber besonders, als Drittes, für mich. Da ich selbst eine Tiefling-Hexenmeisterin spiele und nicht genug von diesem Volk und der Klasse bekommen kann, ist diese Geschichte wie für mich geschrieben. Und vielleicht seht ihr das für euch genauso.

Zwei Tieflinge, zwei Perspektiven

In Brimstone Angels geht es um die beiden Schwestern Farideh und Halivar, die bei ihrer Geburt ausgesetzt und von einem drachenblütigen Ziehvater aufgenommen werden. Dabei ist Halivar die recht sorglose und etwas leichtsinnige von beiden, die sich auch gerne mal auf Ärger einlässt. Farideh hingegen ist eher das genaue Gegenteil. Sie ist vorsichtig und fühlt die Last, die ihr aufgrund ihrer Blutlinie auf die Schultern gesetzt wurde.

Nachdem Farideh in einen Pakt mit einem Teufel rutscht, der ihr alles verspricht, von dem sie je geträumt hat – ohne angebliche Gegenleistung –, befindet sie sich im Zwiespalt zwischen der Sicherheit ihrer Familie und der versprochenen, berauschenden Macht.

Neben diesem Konflikt werden die beiden Schwestern gemeinsam mit dem Drachenblütigen, der sie aufgenommen hat, und weiteren Verbündeten in einen Konflikt zwischen der Hölle und Neverwinter verwickelt, der eine Entscheidung verlangt.

Farideh (unten rechts) und Havilar (oben) auf dem Cover von „Brimstone Angels“

Bekannte Gesichter in einer berühmten Stadt

Wer bereits genauso tief (tut mir leid) in der Liebe zu Tieflingen steckt wie ich, wird am Titelbild oder am Namen erkannt haben, dass vor allem Farideh keine unbekannte Person ist. Farideh schmückt die Klassenseite der Tieflinge im Spielerhandbuch zu 5e aus 2014. Dort gibt es auch einen Ausschnitt aus Brimstone Angels zu lesen, der die Thematik der Reihe bereits stark wiedergibt:

„Aber du siehst doch, wie sie dich ansehen, Teufelskind.“ […] „Wie sagt man?“, fragte er, „Einer ist ein Kuriosum, zwei sind eine Verschwörung …“ „Drei sind ein Fluch“, vervollständigte sie. „Denkst du nicht, ich habe diesen Mist nicht früher schon gehört?“ „Ja, ich weiß.“ Als sie ihn ansah, fügte er hinzu: „Es ist nicht so, als ob ich in den Tiefen deiner Seele herumfuhrwerken möchte, Mädchen. Das ist die Bürde jedes Tieflings. Manche brechen darunter zusammen, manche machen es zum Mühlstein um ihren Hals, einige haben ihre wahre Freude daran.“ Er neigte seinen Kopf und musterte sie mit diesem seltsamen Glühen in den Augen. „Du kämpfst dagegen an, oder? Wie eine kleine Wildkatze, jede Wette. Jeder kleine Seitenhieb, jeder Kommentar schärft nur deine Krallen.“

Auch die Orte der Geschichte sind keine unbekannten Namen der Schwertküste. Mit Waterdeep und Neverwinter kann man mehr über den Westen von Faerûn kennenlernen, während die Charaktere ihren Aufgaben nachkommen.

Als würde die Vorliebe für Tieflinge nicht ausreichen, mache ich mich mit dem Hexenmeister als Klassenwahl zum absoluten Edgelord meiner D&D-Gruppe. Dieser Archetyp kann in vielerlei Hinsicht problematisch werden und gilt nicht grundlos in der Community als verpönt. Trotzdem habe ich in meiner bisherigen Kampagne herausgefunden, wie man einen düsteren Charakter spielt, ohne die eigenen Freunde vor Langeweile zu vergraulen: Ich bin die düstere Klischee-Hexenmeisterin in unserer D&D-Gruppe, schaffe es aber damit nicht allen auf die Nerven zu gehen