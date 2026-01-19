Dungeons & Dragons: Eure Lieblingsklassen im Community-Ranking zeigen, dass ihr im Grunde nur einen einzigen Zauber braucht

In Dungeons & Dragons gibt es 12 Klassen, denen ihr euer Alter Ego zuordnen könnt. Wir haben euch daher gefragt, welche Klassen es euch am meisten angetan haben. Das Ergebnis lest ihr hier und es zeigt: Allzu viele Zauber braucht ihr anscheinend nicht.

Was war das für eine Umfrage? In unserer Umfrage wollten wir von euch wissen, welche der 12 Klassen in Dungeons & Dragons ihr am liebsten spielt. Dabei haben wir uns auf die Hauptklassen der Grundregelwerke beschränkt und Klassen wie den Magieschmied außen vor gelassen.

Insgesamt gab es rund 3598 Stimmen, die ihr jeweils für einen Favoriten abgeben konntet. Und bei eurer Top-Wahl fällt auf: Es gibt für Dungeons & Dragons zwar eine ganze Menge Zauber, aber eigentlich reicht euch jeweils ein einziger.

Eure Wahl: Die 12 Klassen von unbeliebt zu beliebt im Ranking

Bevor wir detaillierter zu euren Top-5-Klassen kommen, fangen wir mit den unbeliebtesten an und hangeln uns dann bis zu Platz 1 hoch.

Hier sind also eure Plätze 12 – 6:

  • Platz 12: Barbar (4 %, 148 Stimmen)
  • Platz 11: Kämpfer (5 %, 178 Stimmen)
  • Platz 10: Mönch (5 %, 190 Stimmen)
  • Platz 9: Kleriker (7 %, 262 Stimmen)
  • Platz 8: Barde (7 %, 267 Stimmen)
  • Platz 7: Zauberer (8 %, 283 Stimmen)
  • Platz 6: Waldläufer (8 %, 286 Stimmen)

Wenn ihr wissen wollt, welche die Lieblingsklassen der MeinMMO-Redaktion sind, schaut doch hier vorbei:

Dungeons & Dragons: Das sind die Lieblingsklassen der MeinMMO-Redaktion – Welche ist eure?
von Alexander Mehrwald

Das Ranking zeigt, dass euch ein gewisses Maß an Magie schon wichtig ist und euch rohe Kraft eher weniger gibt. Doch Macht an sich spielt für euch eine tragende Rolle – ganz gleich, wo sie nun herkommt – wie die Plätze 5 – 1 zeigen.

