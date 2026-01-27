Spieler von Dungeons & Dragons wären im echten Leben am liebsten Elfen, die Community erklärt warum

Wenn es nach der Community von Dungeons & Dragons ginge, wüssten sie sofort, welchen Völkern sie im echten Leben am liebsten zugehörig wären. Sie erklären selbst, warum es so viele interessantere Alternativen gibt als Menschen.

Welche Frage wurde in den Raum geworfen? In einer Diskussion auf Reddit stellten sich Spieler der Frage, welches Volk sie im echten Leben am liebsten verkörpern würden, wenn sie die Wahl hätten. Die Voraussetzungen dafür seien, dass es ein spielbares Volk aus der fünften Edition (2014 oder 2024) und offiziell, also nicht Homebrew, sein muss. Außerdem handle es sich um ein Szenario, in dem Fantasy-Völker normal wären und kein Mensch sich wundern müsste, wieso der Nachbar ein Halb-Ork und der neue Arbeitskollege ein Zwerg ist.

Über 800 Kommentare gaben ihre eigene Meinung zu dieser Frage, wobei sich einige Favoriten heraus differenzierten. Doch was für den einen ein klarer Vorteil des Volkes gegenüber einem „banalen“ Menschen ist, könnte für den anderen ein absolutes Gegenargument sein.

Auch die Truppe aus „The Mighty Nein“ besteht aus Vertretern verschiedener Völker. Hier seht ihr den Trailer zur Animationsserie auf Amazon Prime mit den originalen Stimmen von Critical Role:

Die Community hat einen klaren Favoriten, doch auch weitere starke Kandidaten

Welches Volk ist für die Community von Dungeons & Dragons besonders attraktiv? Anhand der Anzahl von Upvotes kann man an den Reaktionen des Reddithreads erkennen, dass das Elfen-Volk besonders attraktiv für das echte Leben ist. Und das begründen die Spieler mit verschiedenen Argumenten.

Dem Gefühl von Müdigkeit zu entgehen und nicht mehr um die Gnade des morgendlichen Kaffees zu betteln, klingt für viele Leute der Community einfach traumhaft. Auch die lange Lebensdauer von Elfen von ca. 750 Jahren macht ihre Fähigkeiten zu Vorteilen, von denen Spieler gerne im realen Leben profitieren wollen.

Allerdings sind sich auch viele von ihnen bewusst, dass die Sache einen großen Haken hat, wegen dem viele andere Spieler niemals eine Elfe verkörpern wollen würden. Das erklärt auch der originale Verfasser des Posts: „Schade, dass alle geliebten Menschen, die wir haben, wahrscheinlich vor uns sterben würden.“

Welche weiteren Völker würde die Community wählen? Ein anderes Volk hat beinahe so viele Upvotes erhalten wie die beliebten Elfen. Und das aus einem sehr simplen, aber effektiven Grund. Es handelt sich um den Changeling, auf Deutsch auch „Wechselbalg“ genannt, der Spielern die Entscheidung eines Volkes komplett abnimmt. Die können nämlich jede Form annehmen, die sie wollen, und das Volk verkörpern, das sie nach Lust und Laune präferieren.

Weitere beliebte Völker, die Spieler lieber wählen würden als den Menschen, wären

Halblinge, um möglichst viel Pech zu entgehen,

Plasmoide, um nie wieder mit einem verspannten Nacken aufzuwachen,

Kobolde, um einfach ein kleiner Echsentyp zu sein,

Feen, um fliegen zu können,

und Tieflinge – einfach aufgrund des Styles.

Welches Volk aus Dungeons & Dragons würdet ihr wählen, wenn ihr es im echten Leben verkörpern könntet? Würdet ihr euch für etwas anderes als den Menschen entscheiden? Oder seid ihr mit eurer Menschlichkeit zufrieden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wenn euer Lieblingsvolk nicht in der Umfrage vertreten ist.

