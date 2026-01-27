Spieler von Dungeons & Dragons wären im echten Leben am liebsten Elfen, die Community erklärt warum

CommunityNews
2 Min. Caroline Fuller 1 Kommentar Lesezeichen
Spieler von Dungeons & Dragons wären im echten Leben am liebsten Elfen, die Community erklärt warum

Wenn es nach der Community von Dungeons & Dragons ginge, wüssten sie sofort, welchen Völkern sie im echten Leben am liebsten zugehörig wären. Sie erklären selbst, warum es so viele interessantere Alternativen gibt als Menschen.

Welche Frage wurde in den Raum geworfen? In einer Diskussion auf Reddit stellten sich Spieler der Frage, welches Volk sie im echten Leben am liebsten verkörpern würden, wenn sie die Wahl hätten. Die Voraussetzungen dafür seien, dass es ein spielbares Volk aus der fünften Edition (2014 oder 2024) und offiziell, also nicht Homebrew, sein muss. Außerdem handle es sich um ein Szenario, in dem Fantasy-Völker normal wären und kein Mensch sich wundern müsste, wieso der Nachbar ein Halb-Ork und der neue Arbeitskollege ein Zwerg ist.

Über 800 Kommentare gaben ihre eigene Meinung zu dieser Frage, wobei sich einige Favoriten heraus differenzierten. Doch was für den einen ein klarer Vorteil des Volkes gegenüber einem „banalen“ Menschen ist, könnte für den anderen ein absolutes Gegenargument sein. 

Auch die Truppe aus „The Mighty Nein“ besteht aus Vertretern verschiedener Völker. Hier seht ihr den Trailer zur Animationsserie auf Amazon Prime mit den originalen Stimmen von Critical Role:

Der Trailer zu Critical Roles The Mighty Nein auf Amazon Prime zeigt die ersten Konflikte, mit denen die „Helden“ zu kämpfen haben
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Eine Figur haben wir in Stranger Things nie gesehen, jetzt bekommt sie ihre eigene Serie auf Netflix ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.13.0 – Headwinds bringt neuen Modus, Features und Map-Situation RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft Neuer Trailer zu Super Mario Galaxy zeigt endlich den Charakter, auf den alle gewartet haben, lässt aber die wichtigste Sache vermissen „GTA 6 der Anime-Filme“ – Fans wollen seit 13 Jahren wissen, wie das düstere DoReMi weitergeht, werden erneut enttäuscht Neues Ritterspiel auf Steam überzeugt mich im Trailer sofort – und das liegt nicht nur am Cast und Gameplay Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten Spieler von Arknights: Endfield sagen, das wichtigste Features ist schrecklich und eine Ressource ist daran schuld Nach Frieren und Jujutsu Kaisen solltet ihr euch unbedingt diesen neuen Anime-Hit ansehen In nur 7 Tagen habe ich 70 Stunden in ein Rogue-Like gesteckt, das besser als Slay the Spire ist Highguard ist nicht der beste Shooter, aber viel besser, als alle sagen – Ihr spielt es nur falsch

Die Community hat einen klaren Favoriten, doch auch weitere starke Kandidaten

Welches Volk ist für die Community von Dungeons & Dragons besonders attraktiv? Anhand der Anzahl von Upvotes kann man an den Reaktionen des Reddithreads erkennen, dass das Elfen-Volk besonders attraktiv für das echte Leben ist. Und das begründen die Spieler mit verschiedenen Argumenten.

Dem Gefühl von Müdigkeit zu entgehen und nicht mehr um die Gnade des morgendlichen Kaffees zu betteln, klingt für viele Leute der Community einfach traumhaft. Auch die lange Lebensdauer von Elfen von ca. 750 Jahren macht ihre Fähigkeiten zu Vorteilen, von denen Spieler gerne im realen Leben profitieren wollen.

Allerdings sind sich auch viele von ihnen bewusst, dass die Sache einen großen Haken hat, wegen dem viele andere Spieler niemals eine Elfe verkörpern wollen würden. Das erklärt auch der originale Verfasser des Posts: „Schade, dass alle geliebten Menschen, die wir haben, wahrscheinlich vor uns sterben würden.“

Welche weiteren Völker würde die Community wählen? Ein anderes Volk hat beinahe so viele Upvotes erhalten wie die beliebten Elfen. Und das aus einem sehr simplen, aber effektiven Grund. Es handelt sich um den Changeling, auf Deutsch auch „Wechselbalg“ genannt, der Spielern die Entscheidung eines Volkes komplett abnimmt. Die können nämlich jede Form annehmen, die sie wollen, und das Volk verkörpern, das sie nach Lust und Laune präferieren.

Weitere beliebte Völker, die Spieler lieber wählen würden als den Menschen, wären

  • Halblinge, um möglichst viel Pech zu entgehen,
  • Plasmoide, um nie wieder mit einem verspannten Nacken aufzuwachen,
  • Kobolde, um einfach ein kleiner Echsentyp zu sein,
  • Feen, um fliegen zu können,
  • und Tieflinge – einfach aufgrund des Styles.
Mehr zu Dungeons & Dragons
Dungeons & Dragons: 10 Argumente, mit denen ihr eure Freunde endlich zum Spielen überredet
von Alexander Mehrwald
Schwertkampf-Experten auf YouTube testen, ob sie Level 1 eines Kämpfers in D&D erreichen könnten
von Caroline Fuller
Forscher lassen große KIs Dungeons & Dragons spielen, um ihre langfristige Leistung zu testen
von Alexander Mehrwald

Welches Volk aus Dungeons & Dragons würdet ihr wählen, wenn ihr es im echten Leben verkörpern könntet? Würdet ihr euch für etwas anderes als den Menschen entscheiden? Oder seid ihr mit eurer Menschlichkeit zufrieden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wenn euer Lieblingsvolk nicht in der Umfrage vertreten ist.

Wir haben euch bereits gefragt, welche Klassen aus Dungeons & Dragons ihr am besten findet und über 3.500 Leser haben für ihren Favoriten abgestimmt. Hier ist das Ergebnis: Eure Lieblingsklassen von Dungeons & Dragons zeigen, dass ihr im Grunde nicht mehr als einen einzigen Zauber braucht

Quelle(n): Redidt
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
1
Kommentieren
David und Clark von Sellsword Arts

Schwertkampf-Experten auf YouTube testen, ob sie Level 1 eines Kämpfers in D&D erreichen könnten

Forscher lassen große KIs Dungeons & Dragons spielen, um ihre langfristige Leistung zu testen

Die bekanntesten Waffen-Experten von YouTube bekommen 100.000 Dollar von ihren Fans, um zusammen Dungeons & Dragons zu spielen

Eure Lieblingsklassen von Dungeons & Dragons zeigen, dass ihr im Grunde nicht mehr als einen einzigen Zauber braucht

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Sargas
#1253618

Also ich und mein Bekanntenkreis spielen seit etwa 35 Jahren D&D. Also von AD&D bis D&D 5E mit Pathfinder Unterbrechungen. Aber bei uns spielt fast nie wer einen Elfen. OK wir haben einen hartnäckigen Halbelfen bei uns 🙂 Aber sonst sind wir Meistens als Zwerge unterwegs „Rock and Stone !“. Aber das ist halt nur unsere Gruppe 🙂

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx