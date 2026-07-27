House of the Dragon Staffel 3: Folge 6 – Spoiler

Die 3. Staffel von House of the Dragon ist in vollem Gange. MeinMMO verrät euch im Spoiler-Artikel alles, was ihr zu Folge 6 wissen müsst.

Achtung: Im folgenden Artikel spoilern wir euch die 6. Folge der 3. Staffel von House of the Dragon

Rhaenyra wird weiterhin durch Ormund bekämpft, und das nicht nur durch die Geiselnahme der Stolperstadt. Auch in Königsmund treibt der Hohenturm seine Machenschaften und kümmert sich um Daemons Goldröcke.

Damit steckt Rhaenyra in einer misslichen Lage, denn die einfachste Lösung würde sie zur Tyrannin machen. Abseits davon trifft ein kontroverser Charakter ein endgültiges Ende.

Wir fassen euch nach dem Video zusammen, wie Rhaenyra versucht zu handeln.

Video starten House of the Dragon: Trailer zur 3. Staffel heizt mit Drachen ein Autoplay

Der Tod eines kontroversen Charakters

Welcher Charakter stirbt? Die Folge startet mit einem echten Schock. Kriston und seine wenigen verbliebenen Truppen treffen auf ein Schlachtfeld voller toter Flussmänner. Wie sich aber herausstellt, war das nur eine Falle.

Kraft ist plötzlich umzingelt von einer Armee Starks und Flussmännern. Er fordert die beiden Anführer zum Kampf heraus, wird aber einfach von einer Bogenschützin getötet.

Wie sieht es bei Rhaenyra aus? In Königsmund ist weiterhin keine Ruhe eingekehrt und die Bewohner werden nervös. Alicent und Helaena werden in den Burgmauern gefunden und Rhaenyra, die von der Schwangerschaft Helaenas erfährt, bleibt nichts anderes übrig, als die Wachen zu verstärken.

Doch das ist nur das kleinste Problem der Königin. Stolperstadt ist eine Demütigung und Daemon will das Problem mit Drachen lösen. Eine Herangehensweise, die Rhaenyra ablehnt, immerhin müssten viele Leute sterben.

Also versucht es Rhaenyra mit Attentätern. Bei Daeron und Ormund angekommen, werden diese aber von Gawan Hohenturm aufgehalten, der mittlerweile in Stolperstadt ist.

Auch die Situation in der Stadt verschlimmert sich. Daemons Goldröcke legen ihre Aufgabe nieder und er versucht selbst zu ermitteln. Zwar findet er einen Attentäter, doch aus ihm bekommt er nicht mehr heraus, als dass Rhaenyra viele Feinde in der Stadt hat. Kurz danach demütigt er noch Ulf.

Auch dem anderen Drachensamen, Hugo, geht es nicht so gut. Er trifft heimlich seine Frau in Stolperstadt wieder, aber sie lehnt ihn komplett ab, nach allem, was sie erlebt hat.

Um ihre Macht in Königsmund zu verstärken, soll Alyn seinen Vater Corlys um Truppen bitten. Corlys verrät seinem Sohn dabei, dass Tyland Lennister noch lebt.

Die Feinde Rhaenyras werden immer stärker

Wie geht es Baela, Aegon und Aemond? Baela sieht im Grünen Tal den Drachen ihrer Schwester und will sie sehen, doch das ist nicht so einfach. Jeyne Arryn rügt sie für ihr Auftreten und droht ihr, sollte sie sich wieder in der Öffentlichkeit zeigen.

Während Aegon zusammen mit Tyland und Larys nach Essos fliehen möchte, ist Aemond gesund genug, um in Aktion zu treten. Kurz vor seiner Reise wird er von Alys Rivers mit 5 Dracheneiern beglückt. Sie möchte die Lady des Wassers werden und Aemond zum Drachenlord machen.

Zum Ende der Folge hin erfährt Rhaenyra von Alicent, dass Vhagar gar nicht bei Aemond ist. Sie verfolgt den Plan, Alicent zu ihm zu schicken. Das gefällt Alicent gar nicht, besonders weil sie Helaena alleine bei Rhaenyra lassen muss.

Rhaenyra bekommt zum Schluss noch eine Drohung von Ormund und man sieht, wie Corlys von seinen Truppen angegriffen wird. Ob er überlebt oder nur gefangengenommen wird, ist unklar. Mehr zur Welt von Westeros findet ihr hier: Ich werde Game of Thrones niemals verzeihen, was sie mit der besten Figur gemacht haben, aber es war die richtige Entscheidung