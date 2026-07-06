House of the Dragon Staffel 3: Folge 3 – Spoiler

Jeden Montag erscheint eine neue Folge zur 3. Staffel von House of the Dragon. Was in Folge 3 passiert, fasst euch MeinMMO in einem Spoiler-Artikel zusammen.

Achtung: Der folgende Artikel spoilert die Handlung der 3. Folge der 3. Staffel von House of the Dragon.

Rhaenyra hat in der letzten Folge endlich ihr großes Ziel erreicht: Sie sitzt auf dem Eisernen Thron und mit Otto Hohenturm ist auch einer ihrer größten Feinde tot.

Aber das ist nur der Anfang, denn die neue Königin muss sich nicht mehr nur um die Grünen und ihre Verbündeten kümmern, sie muss sich auch neuen Pflichten am Hof widmen, denn Königsmund und Westeros müssen jetzt von ihr geleitet werden.

Wir fassen euch nach dem Video zusammen, was nach der Eroberung des Throns passiert.

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Es ist nicht leicht, Königin zu sein

Wie gibt sich Rhaenyra als Königin? Die Folge beginnt mit Daemon, der sich mitsamt Drachen mit Ormund Hohenturm und seiner Armee trifft. Daemon möchte Alicents Sohn Daeron Targaryen haben. Begleitet von 3 Drachen wehrt sich Ormund auch nicht, kniet und übergibt ihm Daeron.

Rhaenyra beginnt mit ihrer Rolle als Königin. Vorher trifft sich noch Daeron, fragt ihn nach Informationen zu seinen Brüdern, aber der weiß nichts. Daemon sagt ihr noch, dass sie ihn töten muss, er sei eine Bedrohung für ihren Thron.

Rhaenyra wird direkt mit Problemen konfrontiert. Das Gold der Krone wurde fortgebracht und selbst mit dem Gold in Drachenstein reicht es nur für ein paar Wochen. Wo das Geld ist, weiß aktuell niemand – nicht mal Alicent und Helaena, die beide gefangen sind. Die lässt sie auch erst frei, wenn ihre Söhne, die verschwundenen Aemond und Aegon, gefunden und tot sind.

Das führt auch zu einem Problem bezüglich ihrer Krönung – wenn es dem Volk schlecht geht, könnte ein solches Fest für Unmut sorgen.

Die neue Königin fordert als Lösung Tribut von den großen Häusern. Auch die anderen Probleme für den Thron sind nicht besser. Sie kämpft noch immer mit dem Tod ihres Sohnes Jace und sie muss sich auch um die möglichen Verbündeten im Schloss kümmern.

Hinzu kommt noch, dass sich der Hohe Septon weigert, Rhaenyra als Königin zu vereidigen, obwohl Rhaenyra ihn sogar anlügt, dass Aegon tot ist. Der Septon will den toten Körper Aegons erst sehen. Zudem lässt er sich noch über Drachen aus, die angeblich bösartige Wesen sind. Er warnt sie noch, den Glauben zu ihrem Feind zu machen.

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Ihre Feinde sind nicht besiegt

Natürlich gibt es auch noch Forderungen an Rhaenyra durch ihre Verbündeten. Lord Corlys bittet sie, seine beiden Bastarde als Velaryons zu legitimieren, Alyn soll sein Erbe werden. Sie zögert sichtlich und gewährt Corlys diese Bitte nicht, als sie die Möglichkeit hat. Sie will es nicht so früh in ihrer Karriere machen. Eine Entscheidung, die Corlys ziemlich erzürnt.

Allgemein scheint sie ihm Burgfried keine Ruhe finden zu können. Das zeigt sich auch in den Anliegen des Volkes. Dabei kommt es zur Bitte, dass die Reichen für ihr Verhalten während der Blockade bestraft werden.

Nach einer Diskussion kommt Rhaenyra auf die Idee eines Banketts – zuvor aber lässt sie Ulf, Hugo und Addam zu Rittern schlagen und es gibt noch ein privates Gespräch zwischen ihr und Alicent, die ihr eröffnet, dass sie nicht regieren kann, ohne ihr Herz zu verraten.

Beim Bankett versammelt sie die noblen Lords der Stadt. Statt ihnen ein schönes Fest zu gewähren, legt sie ihnen gebratene Ratten vor und erklärt, dass sie ihre Warenhäuser räumt, um den gehamsterten Proviant fürs einfache Volk zu nehmen. Dabei trifft sie auch auf Torrhen Manderly, der Rhaenyras Handeln sichtlich genießt.

Zum Schluss der Folge lässt sie Alicent Daeron sehen, aber wie sich herausstellt, ist es gar nicht ihr Sohn Daeron. Er hat gefärbte weiße Haare – sie wurden von Ormund getäuscht. Zu allem Überfluss hat Ormund noch Stolperstadt als Geisel genommen und einen kleinen Drachen entführt.

Nur weil sie jetzt auf dem Thron sitzt, sind nicht alle Probleme gelöst. Die Verbündeten der Grünen sind weiter aktiv und versuchen, sie zu stürzen. Der Bürgerkrieg geht in den nächsten Folgen also weiter. Falls ihr mehr zu Königen aus Westeros lesen wollt, findet ihr hier ein Ranking: Die 10 besten Könige aus dem Universum von Game of Thrones im Ranking