Braucht es Honkai: Nexus Anima neben Palworld und Pokémon? Ich sage ja! 

MeinMMO-Redakteurin Jasmin konnte schon einige Stunden in die Test-Phase von Honkai: Nexus Anima reinspielen. Dabei stellte sie sich die Frage, wie noch ein Monster-Sammelspiel auf dem aktuellen Markt überleben will. In der Beta hat sie die Antwort gefunden.

Im Bereich der Monstersammelspiele gibt es bereits einige große Kracher. Palworld lässt uns beispielsweise Monster in einem Survival-Game sammeln, während man in Pokémon seine Taschenmonster in einem rundenbasierten Rollenspiel fängt.

Daneben gibt es noch viele kleinere Games wie Temtem oder Nexomon. Viele Spiele laufen dabei nach einem vergleichbaren Prinzip und es gibt nur Feinheiten, in denen sie sich unterscheiden.

Deshalb war ich zunächst etwas skeptisch, als HoYoverse, die Macher von Genshin Impact, ihr neues Game Honkai: Nexus Anima angekündigt haben. Denn auch hier geht es darum, Monster zu sammeln, nur eben mit einer Gacha-Mechanik.

Doch als ich jetzt selbst in die Beta reinspielen konnte, wurde mir klar, in welchem Punkt sich das Game von anderen Monster-Sammelspielen unterscheidet und warum es seine Daseinsberechtigung hat.

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Honkai: Nexus Anima bringt ein erfrischendes Kampfsystem

Zunächst einmal wirkt das Gacha-Spiel wie jedes andere Monstersammelspiel auch. Es gilt, unterschiedliche Kreaturen zu sammeln und sie zu stärken. Ihr könnt die Monster entweder in der offenen Welt bekämpfen und dann mit Fäden fangen oder sie per Gacha-System ziehen.

Der große Unterschied zeigt sich im Kampf. Aus anderen Spielen wie Pokémon oder Palworld kennen wir bereits unterschiedliche Konzepte wie ein rundenbasiertes oder ein actionorientiertes Kampfsystem.

In Honkai: Nexus Anima kommt eine eher taktische Komponente hinzu. Die Monster müsst ihr nämlich auf hexagonalen Feldern platzieren, um von dort die gegnerischen Monster zu attackieren. Dabei können Monster unterschiedlicher Elemente miteinander harmonieren und bessere Boni für das gesamte Team verleihen.

Deshalb ist es wichtig, sich zu überlegen, mit welchem Typ man gehen möchte. Es gibt dabei nicht nur die klassischen Elemente wie Feuer, Eis oder Blitz, sondern auch Typen wie Schönheit oder Sättigung. Aber das ist nur eine Kleinigkeit.

Auf dem Feld könnt ihr eure gefangenen Monster setzen und so planen, wer wo angreift.

Viel wichtiger ist, dass ihr zusätzlich auch noch Charakterkarten einsetzen könnt, die spezielle Effekte im Kampf geben. So könnt ihr eure Monster im Kampf heilen oder ihren Angriff stärken.

Diese Karten haben spezielle Typen und unterschiedliche Castzeiten. Deshalb müsst ihr genau erwägen, wo und wann ihr sie genau einsetzt.

Ich fand das Kampfsystem so erfrischend, dass es mir zumindest innerhalb der Testphase viel Spaß bereitet hat. Ich weiß nicht, wie viel Spaß mir das Kampfsystem noch macht, wenn ich eine dreistellige Stundenanzahl in das Spiel investieren würde.

Allerdings sind die meisten Gacha-Games sowieso darauf ausgelegt, dass man sie phasenweise spielt. Und wenn man mal ein paar Monate Pause von dem Game gemacht hat, kann ich mir vorstellen, dass man schnell wieder reinfindet und es einem dann wieder richtig Spaß machen könnte.

Insgesamt finde ich Honkai: Nexus Anima also eine weitere tolle Gelegenheit für Fans von Monstersammelspielen, etwas Neues auszuprobieren. Ihr müsst euch lediglich dran gewöhnen,

Die Anime-Optik und die Story, die schon von Anfang an Gas gibt, tun ihr Übriges dazu bei, dass ich am Spiel interessiert bin – auch wenn das für viele Monster-Sammelfans sicherlich nicht das Wichtigste sein dürfte. Schließlich geht es im Kern vor allem um die Kreaturen, oder?

Konkurrent Aniimo könnten wir übrigens auch schon in der ersten Testphase anspielen. Hier hat uns vor allem das natürliche Verhalten der Monster so gut gefallen: Aniimo in der Closed Beta gespielt: Ja, das Pokémon-like sieht so gut wie in den Trailern aus, die Stars sind aber die Monster