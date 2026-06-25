Monstersammler Aniimo startet 3. Beta – So könnt ihr auch spielen

Aniimo soll eine echte Monstersammel-Alternative zu Pokémon und Palworld werden. In einer dritten geschlossenen Beta könnt ihr euch einen Eindruck der aktuellen Lage verschaffen. Wie ihr dabei sein könnt, erfahrt ihr hier.

Wann findet die Beta statt? Nach der zweiten geschlossenen Beta im Januar 2026 folgt nun eine dritte. Sie soll am 9. Juli, ca. 10 Uhr MESZ, starten. Bislang ist noch kein Ende der Phase bekanntgegeben worden.

Wie kann man teilnehmen? Um an der Beta teilnehmen zu können, müsst ihr dafür ausgewählt werden. Eine Garantie, in das Spiel reinspielen zu können, gibt es also leider nicht.

Um euch für die Auswahl anzumelden, könnt ihr euch über ein Formular auf der offiziellen Homepage bis zum 5. Juli 17:59 Uhr MESZ bewerben und erfahrt ab dem 6. Juli, ob ihr an der Beta teilnehmen dürft. Ob auch nach Start der neuen Beta noch weitere Spieler sukzessive zugelassen werden, ist derzeit nicht bekannt.

Wann können alle Aniimo spielen? Noch in diesem Jahr soll es Aniimo für Steam, PS5 und iOS sowie Android kostenlos spielbar sein, doch wann genau, bleibt bislang unbekannt.

Video starten Aniimo zeigt in 7 Minuten Gameplay die Spielwelt voller bunter Monster Autoplay

Alle wichtigen Infos zur dritten Closed Beta

Was ist in der Beta spielbar? In der nunmehr dritten Beta zu Aniimo könnt ihr alle Inhalte des ersten sowie zweiten Durchgangs spielen. Ob und welche Neuerungen dieses Mal dabei sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Kann man seinen Fortschritt in die Vollversion mitnehmen? Nein, sämtlicher Fortschritt wird nach der Beta gelöscht und ihr müsst zum Release neu anfangen.

Gibt es eine Belohnung für die Teilnahme? Derzeit ist nichts über eine potenzielle Belohnung für die Vollversion durch eine Teilnahme an der Beta bekannt. Allerdings könnt ihr euch ein „Susuta“-Ei sichern, wenn ihr euch für das Spiel auf der Homepage vorregistriert.

Wann fand die erste Beta statt? Vom 04. – 10. Juli 2025 fand eine erste geschlossene Beta statt (siehe aniimo.com). Eine zweite folgte am 23. Januar 2026. Alle Inhalte dieser Beta-Phasen könnt ihr auch in der dritten erneut spielen.

Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr euer Glück versuchen? Oder habt ihr schon an einer der vorherigen Betas teilgenommen? Schreibt es uns gern in die Kommentare. MeineMMO-Redakteurin Jasmin konnte in der zweiten Beta einen ausführlichen Blick hineinwerfen und war begeistert: Aniimo in der Closed Beta gespielt: Ja, das Pokémon-like sieht so gut wie in den Trailern aus, die Stars sind aber die Monster